Hanoi (VNA)- El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, manifestó la esperanza de que la Unión Europea (UE) continúe compartiendo sus experiencias en la garantía de la ciberseguridad para las infraestructuras de información clave, gestión de datos transfronterizos y mecanismos de protección de datos.El funcionario hizo tal manifestación al recibir la víspera en Hanoi a Gunnar Wiegand, director general para Asia-Pacífico del Servicio Europeo de Acción Exterior ( EEAS , por sus siglas en inglés) y al embajador Giorgio Aliberti, jefe de la delegación del bloque continental en Vietnam.En la cita, To Lam abogó por fortalecer el intercambio de puntos de vista sobre el desarrollo y perfeccionamiento del marco legal nacional sobre la seguridad cibernética, la soberanía nacional en ese espacio y la guerra cibernética, además de introducir y transferir tecnologías, equipos y herramientas para apoyar las labores al respecto, así como prevenir y combatir los delitos cibernéticos y alta tecnología.En ese sentido, el funcionario reafirmó que su cartera reconoce y aprecia el apoyo y la cooperación activa de la UE en la construcción y ejecución de la ley sobre ciberseguridad.En el proceso de desarrollo de la Ley de Ciberseguridad y los decretos relacionados, la UE compartió sus conocimientos prácticos y legales sobre la protección de datos personales para el Ministerio, destacó, al subrayar que esta es una forma efectiva de cooperación que las dos partes deben continuar implementando.En cuanto al proyecto de “Fortalecimiento de la Cooperación en Seguridad en y con Asia" (ESIWA) iniciado por la agrupación europea para promover la colaboración en ese sector con seis países regionales de 2020 a 2024, To Lam enfatizó que su entidad valora los resultados de los planes de desarrollo sostenible en el Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020 de la UE, que han contribuido al desarrollo económico de Vietnam, profundizando de manera sustantiva la asociación y cooperación integral entre ambas partes.Para ESIWA , solicitó a la UE fortalecer la cooperación en los campos de ciberseguridad, seguridad marítima, prevención y control del terrorismo y gestión de crisis, además de proponer actividades prácticas para atender las necesidades de ambas partes.Por su parte, Gunnar Wiegand aplaudió en buen desarrollo de los nexos UE – Vietnam, no solo en economía, comercio e inversión, sino también en factores estratégicos como cooperación política, diplomacia y seguridad.Por tal motivo, reiteró su disposición de seguir esforzándose por consolidar y desarrollar constantemente los lazos bilaterales./.