Reciclar desechos para crear nuevos artículos puede reducir la cantidad de desechos que terminan en el medio ambiente. (Foto: baotainguyenmoitruong.vn)

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam ha prestado atención en los últimos años a la solución de la contaminación por desechos plásticos en los océanos a través de la reforma en las políticas y leyes sobre protección ambiental.

En junio, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Vietnam organizará diversas actividades por el Mes de Acción Nacional para el Medio Ambiente y la Semana del Mar e Islas de Vietnam, en respuesta al Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos.

Hasta el momento, las comunidades residenciales han implementado muchos modelos efectivos de prevención y control de desechos plásticos marinos, lo que refleja el aumento de la conciencia pública sobre la protección ambiental, en general, y la basura marina, en particular.

Con el fin de desarrollar el turismo sostenible, a partir del 1 de septiembre de 2022, el distrito insular de Co To (provincia norteña de Quang Ninh) puso a prueba la regulación de que los visitantes no deben traer materiales que puedan causar contaminación ambiental cuando viajen a la isla.

Junto con la implementación del proyecto “Barrio Co To sin residuos plásticos” para el período 2020-2025, también se ha alentado a los lugareños y turistas a separar los residuos en origen y limitar el uso de bolsas de plástico.

La Unión local de Mujeres solicitó al Comité Popular de Co To que proporcione fondos para comprar mil carriles de plástico y distribuirlos gratuitamente a los hogares para reducir el uso de bolsas de plástico, además de 3,2 toneladas de bolsas amigables al medio ambiente para las tiendas en el centro comercial del distrito, y 650 kilogramos de bolsas de clasificación de residuos para los pobladores.

Nguyen Thi Minh Hue, propietaria del alojamiento Co To Centre Homestay, en la comuna de Dong Tien, dijo que usó botellas de vidrio para reemplazar las de plástico desechables hace siete años en su establecimiento. Se estima que cada año, su alojamiento reduce el uso de unas dos mil botellas de plástico.

Las asociaciones en el distrito han implementado activamente los programas y actividades de limpieza ambiental en los barrios, caseríos, casas culturales y playas.

Tendencia de producción y uso de botellas de vidrio para reemplazar las botellas de plástico. (Foto vtv.vn)

En el Plan Nacional sobre la gestión de desechos plásticos en los océanos hasta 2030, el Gobierno de Vietnam se ha fijado como objetivo para 2025 reducir en un 50 por ciento los desechos plásticos en mares y océanos, y recoger la mitad de las herramientas de pesca perdidas o descartadas.



Además, el 80 por ciento de los resorts, atractivos turísticos, alojamientos y otros establecimientos de servicios turísticos no utilizarán productos de plástico de un solo uso y bolsas de plástico no biodegradables.

Las metas para 2030 son reducir el 75 por ciento de los desechos plásticos en mares y océanos y aumentar al 100 por ciento en los objetivos restantes.

Recientemente, la Red de Economía Circular de Vietnam fue cofundada e implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto de Estrategia y Política sobre Recursos Naturales y Medio Ambiente de Vietnam.

Uno de los primeros proyectos efectivos de la Red es el proyecto “Replicando el modelo comunitario de gestión de plásticos y residuos domiciliarios en cinco ciudades”.

En consecuencia, la Unión de Mujeres de la ciudad de Da Nang estableció un grupo de trabajo en los distritos de Ngu Hanh Son y Hoa Vang para capacitar en conocimientos sobre desechos y plásticos, especialmente sobre clasificación de desechos en origen.

A través del proyecto, el 80 por ciento de los hogares ha participado en la separación de residuos en origen.

En la provincia de Binh Thuan, se han llevado a cabo actividades de sensibilización sobre economía circular, protección del medio ambiente y reducción de residuos plásticos para 450 estudiantes de duodécimo grado y, al mismo tiempo, se ha implementado el modelo de reducir desechos oceánicos en los distritos de Phu Quy y Tuy Phong, en la ciudad cabecera de Phan Thiet.

Desde finales de 2020 hasta ahora, con la aplicación de muchos modelos efectivos de recolección de residuos, los hogares en la comuna de Nhon Hai, ciudad de Quy Nhon, han sido conscientes de mantener el medio ambiente limpio y lo consideran un hábito.

El vicepresidente del Comité Popular comunal, Nguyen Ngoc Nam, reveló que hasta el momento, el cien por ciento de los hogares de la comuna recolectan y clasifican los residuos en origen./.

VNA