Una de las actividades relativas a la reducción de desechos plásticos en la provincia central de Thua Thien-Hue (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) Al reconocer claramente los efectos nocivos de desechos plásticos al medio ambiente y la salud humana, el Gobierno de Vietnam ha emitido numerosas políticas, ha participado en diversos foros y ha promovido la cooperación internacional, lo que demuestra su firme determinación en la reducción de ese residuo.El Gabinete emitió el 4 de diciembre de 2019 la Decisión N° 1746/QD-TTg por la que se promulga el Plan de Acción Nacional sobre la gestión de residuos plásticos en los océanos hasta 2030.El objetivo concreto del proyecto es reducir el 75% de los residuos plásticos en mares y océanos de Vietnam hasta 2030; lograr que el 100% de zonas-destinos turísticos y establecimientos de negocios y servicios de alojamiento costeros no utilizan productos plásticos de un solo uso y bolsas no biodegradables y el 100% de áreas marinas protegidas están libres de esas materias inservibles.Al desplegar el plan, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Vietnam emitió el 2 de julio de 2020 la Decisión N° 1462/QD-BTNMT por la que aprueba e implementa oficialmente el Proyecto "Reducción de los desechos plásticos oceánicos en el país".Se espera que el proyecto contribuya a disminuir la contaminación por desechos plásticos de los océanos en Vietnam mediante el apoyo al desarrollo de documentos orientativos para implementar políticas prioritarias relacionadas con los desechos plásticos y actividades de comunicación destinadas a fortalecer la capacidad y aumentar la conciencia comunitaria al respecto.En la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en la ciudad suiza de Davos en 2019, representantes vietnamitas y de FEM firmaron una Carta de Intención relacionada con el tratamiento de residuos plásticos y la construcción de una economía circular con el contenido de apoyar la participación de la nación indochina en la iniciativa "Programa de Asociación de Acción Global sobre Plásticos".El viceministro de dicha cartera vietnamita Le Cong Thanh firmó el 7 de marzo de 2024 la Decisión N° 538/QD-BTNMT del titular del Ministerio por la que se promulga un plan para implementar las actividades del "Programa de Asociación de Acción Nacional sobre Plásticos" (NPAP) y participación en foros internacionales sobre residuos plásticos en 2024”.Nguyen Duc Toan, jefe del Departamento de Mares e Islas de Vietnam de la cartera, evaluó que el Proyecto "Reducción de los desechos plásticos oceánicos en el país" fue reconocido por la comunidad, creando un efecto spillover a través del hecho de brindar asistencias a la elaboración de documentos guía y a la realización de políticas prioritarias en el campo, a fin de contribuir a elevar el conocimiento y cambiar el comportamiento con el uso de los residuos pláticos.Con un enfoque flexible y metódico, el proyecto pretende generar una base sólida y sacar lecciones valiosas para que las localidades continúen ampliando las actividades, remarcó.En el marco del Proyecto, la Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Vietnam junto con el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente organizaron con éxito el concurso "Iniciativas de consumo verde, reducción de la contaminación plástica" y el foro "Reducción de desechos plásticos en los oceanos: Responsabilidades y acciones de los jóvenes", señaló.Bajo la dirección del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente y la coordinación y apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Hanoi, el NPAP ha construido y ampliado una red de participación con casi 200 organizaciones y empresas que conectan y comparten conocimientos, experiencias y perspectivos sobre los temas de interés común relativos a las negociaciones de un acuerdo global sobre la contaminación plástica, entre otros aspectos.Según datos oficiales, el índice de consumo de plástico per cápita de Vietnam aumentó rápidamente, desde 3,8 kg/año/persona en 1990 a 41 en 2015 y actualmente es de unos 54 kg/año/persona.En 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió elegir el 22 de abril de cada año como el Día de la Tierra con el deseo de alentar a todos a comprender la importancia y unirse para proteger los valores de la Tierra.“Tierra y Plástico” fue elegido como el lema del Día de la Tierra 2024, con el objetivo de exhortar a los países a reducir el 60% de la producción de rubros plásticos de todos tipos en 2040, encaminándose hacia poner fin al uso de esos artículos por la salud humana y la planeta./.