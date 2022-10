Hanoi (VNA) - La tasa de fertilidad aumentó durante los últimos dos años en muchas localidades de Vietnam y fue incluso más alta que la tasa total de natalidad de reemplazo, dijo el director general del Departamento General de Población y Planificación Familiar, Nguyen Doan Tu.Según el Departamento general de Población y Planificación Familiar del Ministerio de Salud, las tasas de fecundidad aumentaron nuevamente en 2020, superando la fecundidad de reemplazo en muchas regiones.Específicamente, la tasa en áreas rurales aumentó de 2,11 hijos por madre en 2010 a 2,29 hijos por madre en 2020. Además, las tasas en el Delta del Río Rojo aumentaron de 2,04 hijos por madre en 2010 a 2,34 hijos por madre en 2020.Ciudad Ho Chi Minh, localidad con la tasa de fecundidad más baja del país, reportó una de 1,35 en 2017; pero para 2021 alcanzó la tasa de 1,48 hijos por madre.La ciudad planea promover la fertilidad para llegar a 1,6 hijos por mujer para 2030.Nguyen Doan Tu destacó que durante la pandemia de la COVID-19, las parejas tuvieron más tiempo el uno para el otro debido a las medidas de distanciamiento social, lo cual resultó en un aumento de las tasas de natalidad.La tasa de fertilidad solo superó la tasa de natalidad de reemplazo total en el corto plazo, dijo, y agregó que un aumento a corto plazo en la tasa de fertilidad no era motivo de preocupación.“En muchos países con bajas tasas de fertilidad y promoción reproductiva fallida, el crecimiento de la población a corto plazo no es una preocupación”, dijo.Sin embargo, Vietnam todavía tiene como objetivo mantener la fertilidad de reemplazo para garantizar que cada familia tenga dos hijos.Según una encuesta hospitalaria, se registran anualmente entre 200 mil y 250 mil abortos, dijo y agregó que la cifra sigue siendo mucho menor que la realidad.A medida que aumenta la edad del primer matrimonio y disminuye la edad de la primera relación sexual, como se informó recientemente, aumentaría el riesgo de aborto, resaltó.Las encuestas muestran que los embarazos no deseados representan más de la mitad de los abortos./.