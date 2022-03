En respuesta al Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), el Grupo de Mujeres del tercer hospital de campaña de segundo nivel de Vietnam en Sudán del Sur entrega regalos y organiza clases sobre la atención de la salud femenina en el Hospital General de Bentiu (Foto: Cortesía del tercer hospital de campaña de segundo nivel de Vietnam en Sudán del Sur

Yuba (VNA)- A pesar de las duras condiciones de trabajo en Sudán del Sur, cada día de las mujeres soldados del tercer hospital de campaña de segundo nivel de Vietnam en el país africano es memorable, al vivir intensamente y dedicar todos sus esfuerzos.

Bach Thi Huyen Trang, una de las 13 oficiales de la unidad, precisó que todo el personal del hospital se esfuerza por superar las dificultades para completar las tareas asignadas, tras expresar que ella dejó atrás la familia y dos hijos pequeños en Vietnam para partir a Sudán del Sur.

Al explicar los trabajos aquí, especificó que aparte de las labores médicas, el hospital de campaña de segundo nivel de Vietnam se encarga de quemar los desechos de los cinco hospitales de primer nivel en la región, lo cual es una dura tarea dada la alta temperatura en el país africano.

En la la unidad vietnamita en la ciudad de Bentiu, capital del estado de Unidad del Sudán del Sur, las temperaturas diurnas y nocturnas difieren mucho, a veces hasta 18 grados Celsius por la noche, pero durante el día la temperatura exterior puede alcanzar más de 50 grados, sin mencionar que las condiciones sanitarias y ambientales en el área son limitadas, con escasez de agua y riesgo de enfermedades peligrosas.



En tales circunstancias, las soldados vietnamitas aún superaron las dificultades, cumplieron su misión y apoyaron el cuidado de la salud de la población local.

Tong Van Anh, jefa del Grupo de Mujeres del hospital de campaña de segundo nivel de Vietnam en Sudán del Sur, compartió que su unidad organizó un programa de entrega de obsequios, y de realización de examen y clases sobre el cuidado de la salud reproductiva en ocasión del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

“A través de esta actividad, espero que las mujeres de Sudán del Sur tengan una visión más clara y se preocupen por su propia salud, especialmente la reproductiva. Desde entonces, la conciencia sobre el papel de la mujer se podrá aumentar gradualmente”, expresó Van Anh.

La oficial Le Na sostiene a un bebé recién nacido en una visita de enfermeras y médicos de la unidad vietnamita al Departamento de Obstetricia del Hospital General de Bentiu (Foto: Cortesía del tercer hospital de campaña de segundo nivel de Vietnam en Sudán del Sur)

Al rememorar el recuerdo inolvidable de una cesárea de emergencia por falla de embarazo a una paciente de 22 años de edad en Sudán del Sur, la doctora Van Anh compartió que estaba muy nerviosa porque fue la primera vez que realizó esa operación en el cargo de cirujana en jefe en el país africano en condiciones de campo.



La imagen de la mujer de 22 años con una joroba y la columna vertebral deformada era muy lamentable, lo que fue también supuso una motivación extra para que el médico y el equipo quirúrgico completasen la tarea.



"El primer llanto del bebé hizo estallar de alegría a todos en la sala de operaciones", dijo Van Anh.



Como una de las mujeres soldados más jóvenes de la unidad, la subteniente Le Na, técnica de imágenes de diagnóstico del Departamento de Exámenes Médicos, del tercer hospital de campaña de segundo nivel, siempre recibe la atención y ayuda de sus colegas más veteranos.



La subteniente Le Na dijo que además de diferentes labores profesionales, las mujeres vietnamitas también se ofrecieron como voluntarias para participar en las funciones de sus colegas masculinos, como la guardia u otras tareas de la unidad.



Durante la pandemia actual, debemos garantizar el cumplimiento del protocolo 5K (Mascarillas, Desinfección, Distanciamiento, Sin Multitudes y Declaración Médica), realizar la prueba de cribado de COVID-19 para los pacientes y visitantes. Hubo un momento en que algunos de los médicos lamentablemente fueron infectados por el brote en Bentiu y tuvieron que ser aislados para recibir tratamiento, entonces el grupo restante tuvo que esforzarse por garantizar el trabajo profesional, de guardia, y cuidado a sus colegas.



A pesar de enfrentar muchas dificultades y carencias materiales, con espíritu de dedicación, juventud y creatividad, el personal de la unidad se ha unido y compartido como una sola familia.



Al compartir sus recuerdos, la subteniente Le Na dijo que en el último Año Nuevo Lunar (Tet), pese a estar muy lejos de casa, los médicos aquí siempre tratan de prepararse para pasar la ocasión festiva con alegría.



Tenemos muchas actividades, como levantar el árbol del Tet, envolver banh chung (pastel de arroz glutinoso cuadrado), hacer pasteles de mermelada, volar cometas y juegos populares... A los amigos extranjeros les encanta. Hubo un oficial de Paraguay que también pidió llevárselo a sus familiares en su ciudad natal.



Al compartir sobre las mujeres soldados vietnamitas, la teniente coronel Trinh My Hoa, del tercer hospital de campaña de segundo nivel en Sudán del Sur, dijo que la presencia de mujeres soldados en la unidad juega un papel importante en el período de trabajo de la unidad.



"Nuestras mujeres soldados no solo se desempeñan bien en sus deberes profesionales, sino que también presentan la belleza y valores de las mujeres vietnamitas a amigos internacionales a través de actividades de examen y tratamiento médico e intercambio cultural, así como imágenes humildes en la vida cotidiana".



My Hoa dijo que las Naciones Unidas (ONU) estimulan a que el porcentaje de mujeres participantes en las fuerzas de mantenimiento de la paz con otros países sea de un 10 por ciento. Pero en el tercer hospital de campaña de segundo nivel de Vietnam ese indicador representa el 20 por ciento.



En primer lugar, esto muestra la responsabilidad y las contribuciones importantes, prácticas, específicas y efectivas de Vietnam para crear equilibrio e igualdad de género en el entorno de mantenimiento de la paz de la ONU, creando una diversidad y flexibilidad en la implementación de la misión de la mayor organización mundial en el área.



En cuanto a las mujeres soldados vietnamitas, pueden vivir, trabajar y dedicarse a la misión de mantener la paz, es un gran honor ayudar a naciones en situación difícil y pobres del mundo como Sudán del Sur, así como promover la imagen del país, la cultura y la gente de Vietnam amantes de la paz, y la responsabilidad con los amigos internacionales.



“Realmente deseo hacer algo mejor por Sudán del Sur en particular y por la paz mundial en general. Además, espero poder transmitir los valores especiales del país, la gente y la cultura de Vietnam a los amigos internacionales, al tiempo que puedo proteger el país desde temprano y a distancia", compartió la soldado Bach Thi Huyen Trang./.

La doctora Tong Van Anh (cuarto desde la izquierda) y su equipo después de realizar con éxito una cesárea a una mujer de Sudán del Sur con cifoescoliosis (Foto: Cortesía del tercer hospital de campaña de segundo nivel de Vietnam en Sudán del Sur )

