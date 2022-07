Hanoi (VNA)- Sin utilizar pincel ni color, la pintora Trần Thanh Thục ha dedicado su entusiasmo a generar pinturas hechas de piezas de tela meticulosamente cortadas, y se convierte así en una pionera para este tipo de arte en Vietnam.La pintora Thanh Thuc tuvo la idea de crear las pinturas con telas por casualidad. Cuando era niña, solía reunir algunos hermosos retazos de tela tirados para hacer un dibujo del paisaje sobre una aldea.Con el apoyo de su familia, la niña Thanh Thuc sentía que la tela también tiene una posibilidad expresiva especial no inferior a los materiales de pintura al óleo, seda o laca."Creo que esto es como el destino o la suerte que me llevó a los colores de las telas. Mis pinturas son hechas simplemente y reunidas por los colores impresos en tela y no he agregado ningún otro material como papel y crayones para crearlas", dijo Pintora Thanh ThucDurante las últimas cuatro décadas, Thanh Thuc ha trabajado silenciosa y persistentemente en su propio proyecto artístico. Ese Proyecto se llama "Cuadros por telas recortadas de Tran Thanh Thuc".Por diminutas piezas de tela con múltiples colores y diferentes materiales, la artista ha realizado obras a gran escala, con un costo de hasta miles de dólares."Si alguien me pregunta cuánto tiempo lleva hacer una pintura, a menudo bromeo diciendo que me toma 40 años y unos meses completar un cuadro. A veces, resulta difícil ultimar detalles de algunas obras", expresó la pintora.Thanh Thuc continuará persiguiendo su pasión por este tipo artístico de creación sobre el país, la gente y la cultura vietnamita. Esta artista espera que cada vez más amantes de la pintura reconozcan sus obras hechas por telas./.