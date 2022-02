Hanoi (VNA)- Representantes de la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (AACV) afirmaron que es incorrecta la información de que un avión de Japón tuvo que regresar al punto de partida porque se le negó la entrada.Sobre el tema, aclararon que la noche del 17 de febrero, debido al mal tiempo y la niebla espesa, muchos vuelos a aeropuertos del norte de Vietnam no pudieron aterrizar y debían desviarse a otros en Da Nang o Tan Son Nhat.Según la ruta programada, un avión de la aerolínea ANA de Japón aterrizaría esa noche en el aeropuerto internacional de Noi Bai, sin embargo, debería desviarse a Da Nang o Tan Son Nhat si por algún motivo no podía hacer su aterrizaje en Noi Bai. La elección de cambiar la dirección al aeropuerto alterno la decide la tripulación de vuelo después de consultar con el controlador de tránsito aéreo.En Da Nang, en la noche del 17 de febrero, muchos aviones fueron desviados para aterrizar, por lo que este aeropuerto no aceptó más vuelos. Por lo tanto, este avión tuvo que regresar a Tan Son Nhat”, agregaron.No obstante, la policía de la puerta fronteriza de Tan Son Nhat informó que no recibió ninguna solicitud de entrada por el desvío de vuelo.Representantes de la AACV dijeron que la dependencia está conectando con representantes de la ANA en Tan Son Nhat para obtener información exacta sobre el tema.Con anterioridad, debido a la densa niebla en Hanoi y las provincias del norte, muchos vuelos no pudieron aterrizar en algunos aeropuertos como Vinh, Noi Bai y Cat Bi./.