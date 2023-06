La clasificación THE Impact Rankings se basa en el compromiso de las universidades en el mundo hacia el cumplimiento de los 17 ODS de las Naciones Unidas (Foto: nhandan.vn)

Hanoi (VNA)- Nueve universidades vietnamitas fueron incluidas por la revista británica Times Higher Education (THE) en la clasificación THE Impact Rankings 2023 sobre el compromiso de las instituciones de educación superior en el mundo hacia el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.En consecuencia, la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi (VNU-Hanoi) mejoró su posición en comparación con el año pasado, al ingresar al grupo del 401-600 en el mundo. En particular, su clasificación en objetivos de Educación de Calidad experimentó un gran avance, ubicándose en el puesto 70 en el planeta (quinto en el Sudeste Asiático y primero en Vietnam).Además de VNU-Hanoi, la Universidad Duy Tan se catalogó igual en el grupo 401-600, mientras que la Universidad Ton Duc Thang, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi (HUST), la Universidad Nacional de Economía y la Universidad FPT se posicionaron en la categoría 601-800, y la Universidad Phenikaa, en la 801-1000.Las dos nuevas instituciones que se unieron a la lista de este año son la Universidad de Economía de Ciudad de Ho Chi Minh (301-400) y la Universidad Abierta de Ciudad de Ho Chi Minh (1001 ).En 2022, siete universidades vietnamitas figuraron en el ranking. Antes, solo cuatro y dos habían sido nombradas en la lista, en 2021 y 2020, respectivamente. THE Impact Rankings 2023 atrajo la participación de mil 591 instituciones de educación superior en todo el mundo./.