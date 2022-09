Foto de ilustración (Foto: Internet)

Hanoi (VNA)- Más de 36 mil 200 concursantes participaron en el concurso en línea sobre la historia de las relaciones especiales Vietnam-Laos desde el 29 de agosto hasta el 5 de septiembre, la duodécima semana y también la última de la competencia.

La mayoría de los participantes provienen de Vietnam, mientras que el grupo restante, de Laos y otros países, según el comité organizador del certamen.



Nguyen Thai Thung, del Departamento de Seguridad Pública de la provincia centrovietnamita de Nghe An, ganó el primer premio de la semana.



Nguyen Thi Phuong Trang, residente de la provincia de Nghe An; y Tran Minh Tri de Ciudad Ho Chi Minh, fueron honrados con los segundos galardones.



Los terceros premios recibieron Nguyen Thi Vinh (provincia de Ha Tinh), Pham Van Manh, Nguyen Van Trung, Nguyen Thi Thuan (provincia de Nghe An) y Than Thi Thu Huong (provincia de Bac Giang).



Nghe An lideró la lista de las provincias en la nación en el número de concursantes de la semana, seguida por Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi, Quang Ninh, Can Tho, Tien Giang, Ha Nam, Bac Giang, Quang Nam y Yen Bai.



El concurso forma parte de las actividades con motivo del Año de Solidaridad y Amistad binacional 2022, el 60 aniversario de los lazos diplomáticos (5 de septiembre) y los 45 años de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación (18 de julio).

A partir del 13 de junio, el cuestionario estará disponible semanalmente en el periódico electrónico del Partido Comunista de Vietnam (dangcongsan.vn) y en la red social VCNet hasta el 5 de septiembre.

Cada semana, se entregan un primer premio con un valor de más de 128 dólares, dos de segunda categoría por valor de 87 dólares cada uno, y cinco de tercera clase de 43,5 dólares cada uno.

Todos los ciudadanos vietnamitas y extranjeros mayores de 14 años son elegibles para participar en la competencia./.