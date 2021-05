Hanoi (VNA)- Militares y médicos vietnamitas que cumplen misión en el hospital de campaña en Sudán del Sur han trabajado día y noche, con la aspiración de mantener la paz mundial.

Frase escrita en tablero en una escuela en la ciudad de Bentiu, en Sudán del Sur:“Vivamos en paz y amor. Olvidemos las últimas cosas” (Fuente: Fuerza de mantenimiento de la paz de Vietnam en Sudán del Sur)

Al compartir las experiencias sobre la recién concluida misión de paz en el país africano, el teniente Tu Quang, capitán del Equipo de emergencias aerotransportadas, en el segundo Hospital de Campaña de Vietnam, mostró su simpatía por los niños en Sudán del Sur, así como sus deseos de vivir en un entorno pacífico, estable y con oportunidades de desarrollo.

“Debido a los conflictos en Sudán del Sur desde su declaración de independencia en 2011, muchos pequeños aquí tienen muy pocas o ninguna posibilidad de acceder a una educación adecuada”, explicó Tu Quang.



El oficial contó que durante una visita a la escuela de Bentiu B, en la homónima localidad sursudanesa, atestiguó las múltiples dificultades que deben superar los alumnos.

La Escuela primaria Bentiu B (Fuente: Fuerza de mantenimiento de la paz de Vietnam en Sudán del Sur)



“A causa de la guerra, los conflictos y la pobreza, la escuela no puede mejorar sus condiciones. Además, la pandemia del COVID-19 que azota el país desde abril de 2020 ha obligado a los estudiantes a faltar a la escuela durante muchos meses”, argumentó.



De acuerdo con Tu Quang, quien se encargó de la coordinación de las actividades militares-civiles en la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, trabajadores del hospital de campaña vietnamita aprovechan las cajas de madera no utilizadas para construir mesas y sillas para la escuela, con el deseo de ayudar a los estudiantes locales a tener mejores condiciones para estudiar.

Oficiales vietnamitas llevan mesas y sillas como regalos para la Escuela primaria Bentiu B (Fuente: Fuerza de mantenimiento de la paz de Vietnam en Sudán del Sur)

Alumnos de la Escuela primaria Bentiu B reciben regalos de oficiales vietnamitas en misión en Sudán del Sur (Fuente: Fuerza de mantenimiento de la paz de Vietnam en Sudán del Sur)

En la ocasión, la delegación vietnamita también entregó a la escuela Bentiu B bolsas de regalo, con libros, bolígrafos y pequeños folletos con informaciones sobre Vietnam y el Presidente Ho Chi Minh, añadió.

Como una nación que ha atravesado guerras, Vietnam comprende el valor de la paz. Los militares que nacieron en el tiempo en que el país ya logró la independencia, aprecian los beneficios que disfruta la generación de hoy.



Por lo tanto, a pesar de las condiciones difíciles en Sudán del Sur, los oficiales vietnamitas siempre son conscientes de sus responsabilidades y noble misión.



Desde 2014 hasta la fecha, un total de 189 efectivos militares y médicos de Vietnam han partido al territorio africano para apoyar las labores de mantenimiento de la paz.



Este hecho demuestra la política coherente del Partido Comunista y el Estado de Vietnam sobre la protección de la integridad territorial por medios pacíficos y, al mismo tiempo, constituye una expresión del espíritu humanitario y del amor a la paz del pueblo vietnamita.



Una de los miembros del hospital de campaña de segundo nivel de Vietnam en Sudán del Sur, la teniente coronel Nguyen Thi Minh Phuong fue testigo de primera mano de la pobreza y las penurias de las personas en zonas muy afectadas por los conflictos sectarios y la inestabilidad política.

La teniente coronel Nguyen Thi Minh Phuong durante su primera patrulla como observadora militar en diciembre de 2019 (Fuente: Fuerza de mantenimiento de la paz de Vietnam en Sudán del Sur)



"La imagen de una muchacha de 16 a 18 años sosteniendo a sus hijos gemelos tan pequeños como dos gatitos recién nacidos llorando amargamente porque su madre no tenía suficiente leche dado que no había nada para comer, me partió el corazón", compartió la oficial.



Al darse cuenta de la misión extremadamente importante y significativa del personal de mantenimiento de la paz, Minh Phuong se prometió a sí misma hacer todo lo posible para cumplir bien la tarea, contribuyendo a acelerar el proceso de implementación del acuerdo de paz y de reconstrucción en el país africano, para que los residentes locales pronto puedan disfrutar de una vida pacífica y próspera.



Según Hoang Kim Phung, jefe del Departamento de Mantenimiento de Paz de Vietnam, además de cumplir las misiones internacionales, los oficiales vietnamitas en Sudán del Sur ayudan a la población local con acciones humanitarias como impartir clases o enseñarle técnicas agrícolas.



"Con contribuciones prácticas en las actividades de las Naciones Unidas, la fuerza de mantenimiento de la paz vietnamita ha contribuido a elevar la voz del país indochino en la promoción de la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluido el mantenimiento de una paz sostenible en el mundo”, apuntó.

Oficiales de la fuerza de mantenimiento de la paz de Vietnam dan obsequios a niños en la División del Oeste durante su patrulla en noviembre de 2020 (Fuente: Fuerza de mantenimiento de la paz de Vietnam en Sudán del Sur)

Tras finalizar sus misiones en la nación africana, los oficiales vietnamitas de "casco azul" guardan varios recuerdos, además de preocupaciones sobre cómo hacer que los ciudadanos en Sudán del Sur en particular, y los países que todavía están en conflicto en general, disfruten de paz, prosperidad y felicidad.



Generaciones de soldados del Ejército Popular de Vietnam continúan el camino de realizar las nobles misiones de paz internacionalistas, a la búsqueda de una respuesta a esta pregunta./.

VNA