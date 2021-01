Foto de ilustración (Fuente: VNA)

“El nuevo código pondrá a Vietnam en una vía acelerada hacia el trabajo decente para todos los trabajadores”, subrayó el director de la OIT en Vietnam, Chang-Hee Lee.“El nuevo Código del Trabajo realiza numerosas mejoras que pueden traer beneficios para los trabajadores y empleadores, pero solo se convertirán en una realidad cuando todos conozcan sus nuevos derechos y los utilicen activamente”, añadió.Según la OIT, el primer cambio importante es la ampliación de la cobertura del Código Laboral a quienes trabajan, pero sin contratos de trabajo escritos.Ciertas protecciones legales bajo el nuevo código se pueden aplicar a aproximadamente 55 millones de personas, en lugar de la cobertura actual de aproximadamente 20 millones de asalariados.En segundo lugar, el código ha reforzado las protecciones contra la discriminación de género y el acoso sexual en el trabajo.Los empleadores ahora deben "garantizar la igualdad de remuneración por un trabajo similar sin discriminación por motivos de sexo" y brindar protección a la maternidad, añadió.Por otro lado, los empleadores tienen la obligación de desarrollar regulaciones internas e implementar soluciones para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo.La edad de jubilación se aumentará gradualmente a 62 años para los hombres (tres meses adicionales por año) y 60 años para las mujeres (agregando cuatro meses más al año).Sobresalen entre los aspectos relevantes reducir las brechas de género de cinco a dos años al tiempo que se garantiza la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y responde al desafío demográfico del envejecimiento acelerado.En tercer lugar, de acuerdo con las leyes laborales modernas de los países avanzados, el código ha creado disposiciones legales para que los trabajadores decidan los salarios y las condiciones de trabajo a través del diálogo y la negociación, con el papel del Estado limitado a definir estándares legales como el salario mínimo y topes de horas extras.En cuarto lugar, el código permite a los asalariados establecer y afiliarse a la organización representativa de los trabajadores de su elección, que puede estar afiliada o no a la Confederación General del Trabajo de Vietnam (CGTV).En tanto, las organizaciones de trabajadores, que no están afiliadas a CGTV, pueden organizarse a nivel de empresa y tendrán los mismos derechos y obligaciones en materia de relaciones laborales que los sindicatos de base en el marco de la mencionada agrupación.El código también garantiza la protección de las organizaciones de empleadores y de trabajadores contra cualquier acto de injerencia mutua y que los trabajadores gocen de la protección adecuada contra la discriminación antisindical.Los empleadores tienen ahora obligaciones más claras de evitar actos de discriminación y la interferencia en las funciones y actividades de las organizaciones representativas de los trabajadores antes y después del registro.Por otra parte, los gerentes no pueden participar en las mismas organizaciones sindicales que los trabajadores de base. Esto acabará gradualmente con la situación imperante en la que los directivos superiores o medios dominan las organizaciones representativas de los trabajadores a nivel empresarial.Con la nueva ley, se ha simplificado el mecanismo de solución de conflictos laborales. Si la mediación no resuelve una disputa, los trabajadores pueden elegir si van a una huelga legal o al arbitraje. Anteriormente, se requerían más pasos antes de que los trabajadores pudieran hacer huelga legalmente.“Los cambios crearán una base sólida para que el Gobierno, las organizaciones representativas de los trabajadores y los empleadores emprendan un camino más sostenible hacia la prosperidad compartida, evitando la trampa de los ingresos medios, de manera que se acelerará la mejora social y económica de Vietnam”, destacó Chang-Hee Lee.El Gobierno ha emitido el Decreto 135 sobre la edad de jubilación y el 145 sobre las condiciones de empleo y relaciones laborales, dando efecto a sus disposiciones relacionadas.Sin embargo, el Gobierno aún no ha emitido un decreto sobre el registro de las organizaciones representativas de los trabajadores y otro sobre la negociación colectiva.Sin ellos, los trabajadores y empleadores no pueden disfrutar de los beneficios de los nuevos derechos creados por el Código Laboral de 2019."El Gobierno debería adoptar los decretos sobre el registro de las organizaciones representativas de los trabajadores y la negociación colectiva lo antes posible, para que los trabajadores y los empleadores puedan ejercer sus derechos", dijo la jefa del Servicio de Libertad Sindical de la OIT, Karen Curtis."Todas las herramientas legales deben estar disponibles para garantizar que los trabajadores que adopten iniciativas para ejercer los derechos recién creados bajo el nuevo código estén completamente protegidos ante cualquier forma de represalia", agregó.Según el director de la OIT en el país indochino, la inspección del trabajo por sí sola no puede garantizar el pleno cumplimiento del Código del Trabajo./.