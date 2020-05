Foto de ilustración (Fotografía: dantri.com.vn)

Hanoi, 21 may (VNA)- Once campos de estudio universitario impartido en Vietnam figuran entre las mejores del mundo, según el Ranking de Universidades por Rendimiento Académico (URAP, en inglés).Desde el año 2010, URAP evalúa el desempeño académico de cerca de tres mil universidades de todo el planeta para destacar a las mejores, informó el periódico electrónico Nhan Dan.Los principales criterios de análisis son: productividad científica, volumen, impacto y calidad de la investigación y colaboración internacional.Según los resultados de la edición 2019-2020, las once mejores carreras impartidas en Vietnam y figuradas en la lista son: Mecánica, Ciencias de la Información y la Computación, Ingeniería Química, Ciencias Matemáticas, Ingeniería, Tecnología, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ciencias Químicas, Ciencias Físicas, Medicina y Ciencias de la Salud.En particular, la Ingeniería Civil se posiciona en el puesto 373 en el listado.Por su parte, las Ciencias de la Información y la Computación, la Ingeniería Química, las Ciencias Matemáticas y la Ingeniería se encuentran en el top 500 del ranking.Las materias de Ciencias Físicas y de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, se sitúan en las posiciones 579 y 653, respectivamente.Mientras, las de Tecnología y de Ciencias Químicas están en los respectivos puestos 725 y 865./.