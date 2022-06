Conferencia de prensa sobre el foro (Fuente:VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) El Foro de Datos de Vietnam (Vietnam Data Summit) 2022 tendrá lugar el 24 de junio por primera vez en Ciudad Ho Chi Minh, como contribución a la implementación de los objetivos sobre la transformación digital en el país.



Según el Comité Organizador, en la tendencia de desarrollo de zonas urbanas inteligentes y gobierno, empresas, ciudadanía y sociedad digitales, los datos se consideran como un recurso indispensable.



Sin embargo, el trabajo de datos no se ve realmente estandarizado y sistematizado, mientras los propietarios de empresas aún no entienden cómo crear datos, por lo que el asunto de la transformación digital no se puede aplicar de manera efectiva en el país, señaló.



Phi Anh Tuan, vicepresidente de la Asociación de Informática de Ciudad Ho Chi Minh, compartió que para los datos, resulta importante recopilar, almacenar y explotar en aras de obtener el mejor rendimiento.

El foro se organiza con el deseo de conectar analistas y científicos en el campo con miras a transmitir informaciones correctas sobre el almacenamiento, la recopilación y el análisis de datos, a fin de aumentar el valor y la creación de una cultura de datos en la era de digitalización, así como apoyar el proceso de transformación digital en las empresas.



De acuerdo con el Comité Organizador, Vietnam Data Summit 2022 se centrará en temas sobre el papel de los datos en el proceso de transformación digital; la tendencia de desarrollo de los datos en el mundo y la forma de convertir los datos en valor para las empresas, entre otros aspectos relativos./.