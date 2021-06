Otras dos víctimas fatales en Vietnam por el COVID-19 (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El Comité Directivo Nacional para la Prevención y Control del COVID-19 confirmó hoy dos muertes por esa enfermedad, lo que elevó a 74 el número total de las víctimas fatales en el país.

El caso mortal número 73 fue un hombre de 44 años, residente en el distrito de Binh Chanh, de Ciudad Ho Chi Minh, con antecedentes de diabetes tipo 2.



El paciente fue diagnosticado con el COVID-19 el 14 de junio y trasladado del Hospital de Tratamiento de COVID-19 de Can Gio al Hospital de Pham Ngoc Thach.



A pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció el pasado día 22. La causa de muerte fue shock séptico, falla multiorgánica y diabetes tipo 2.



Mientras tanto, la paciente número 74 fue una mujer de 68 años del distrito de An Minh, en la provincia de Kien Giang, que sufría hipertensión, diabetes tipo 2 y tuberculosis pulmonar.



Dio positivo al virus SARS-CoV-2 el pasado día 16 y fue trasladada del Hospital de Tratamiento de COVID-19 de Can Gio al Hospital de Pham Ngoc Thach.



Recibió el tratamiento intensivo con intubación endotraqueal, sedación, antibióticos, anticoagulantes, antiinflamatorios e insulina, entre otros medicamentos.



Sin embargo, debido a su edad avanzada y enfermedades subyacentes graves, la mujer no respondió al tratamiento y falleció el miércoles con complicaciones de insuficiencia respiratoria aguda ARDS, diabetes tipo 2 y secuelas por tuberculosis./.