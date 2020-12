Foto de ilustración (Fuente: VNA)

A través de la entidad no gubernamental Oxfam Vietnam, el programa proporcionará asistencia de emergencia y ayudará a restablecer los medios de vida de cinco mil hogares gravemente afectados por los recientes desastres naturales en las comunas de Tra Bui, Tra Duong, Tra Dong, Tra Son y Tra Giang de Bac Tra My con un monto total de más 238 mil dólares.Le Tan Minh, presidente de la Cruz Roja de Quang Nam, se comprometió a administrar, utilizar y asignar la ayuda a las personas adecuadas.Los beneficiarios del plan, el que finalizará en mayo del próximo año, son hogares afectados, y aquellos en el grupo vulnerable como las familias de bajos ingresos y personas con discapacidad.La Cruz Roja provincial también lanzó un proyecto de vivienda financiado por la organización Visión Mundial para 400 hogares afectados por desastres naturales en 2020 en los distritos de Nong Son, Phuoc Son y Nam Tra My./.