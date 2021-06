Hue, Vietnam (VNA)- Cuando se habla de la culinaria de la antigua ciudad imperial de Hue de Vietnam, los comensales no pueden olvidar el delicioso sabor especial que aporta el pastel de ram it.

El pastel de ram it se divide en dos partes: el it flexible en la parte superior y el ram crujiente y fragante en la parte inferior. Estos dos sabores parecen imposibles de combinar, pero a través de las hábiles manos del chef se crea un sabor atractivo único.



El relleno del pastel es pasta de camarones, una especialidad típica de la cocina de Hue. Los camarones se saltean en aceite y cebolla hasta que estén cocidos.



Cuando se emplatan los pasteles, las familias de Hue a menudo los colocan sobre una hoja de plátano verde. Acompañando al plato, hay una taza de salsa agridulce que se prepara de manera muy sofisticada.



En Hue, hay numerosas familias que elaboran pasteles de ram it a través de muchas generaciones, por lo que allí los comensales pueden encontrar este plato tanto en los restaurantes de lujo como en las ventas populares en las aceras./.