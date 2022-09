Hanoi (VNA)- Tro Tan Ruc Ro, o Glorious Ashes (Cenizas gloriosas), constituye la primera película vietnamita nominada en la categoría de Competencia del Festival Internacional de Cine de Tokio – TIFF de 2022, que se celebrará del 24 de octubre al 3 de noviembre, en Japón.Dirigida por Bui Thac Chuyen y adaptada a partir de cuentos del renombrado escritor vietnamita Nguyen Ngoc Tu, la película ganó el Premio Busan en el Mercado de Proyectos Fílmicos de Asia del Festival Internacional de Cine de Busan 2017.El largometraje gira en torno de las relaciones entre tres mujeres y sus parejas en un pueblo costero en la provincia sureña de Ca Mau.Según el Comité Organizador del TIFF, la categoría de Competencia cuenta con 15 candidatos seleccionados entre mil 695 obras de 107 países y regiones; y Tro Tan Ruc Ro competirá con cintas destacadas como 1976, Ashkal, The Beasts (Las bestias), By The Window (Al lado de la ventana) y Egoist (Egoísta), entre otras.Celebrado por primera vez en 1985, el TIFF se llevó a cabo cada dos años hasta 1991 y después pasó a ser anual. Es popularmente considerado como el mayor festival de cine de Asia./.