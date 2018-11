Hanoi, (VNA) – La primera obra de la directora vietnamita Hong Anh, "The Way Station" (la estación de paso), fue considerada la Mejor película basada en un libro en los premios internacionales de cine Efebo d'Oro, celebrados en Palermo, Italia.

"The Way Station" de la directora vietnamita Hong Anh (Fuente: Internet)

El filme superó a otros seis nominados: A Bluebird in My Heart (Francia y Bélgica), The Library Suicides (Reino Unido), El Autor (España y México), Il Contagio (Italia), Diva (Italia) y Le Semeur (Francia).Basada en la obra literaria “Dao cua dan ngu cu”, del escritor Do Phuoc Tien, la cinta de Anh narra el itinerario de sus protagonistas en la búsqueda de la felicidad y el valor de sus vidas, en una historia que refleja vívidamente el cuadro de la sociedad vietnamita.La película contó con la participación del dramaturgo Nguyen Quang Lap, los actores Ngoc Thanh Tam, Pham Hong Phuoc, Nhan Phuc Vinh, Ngoc Hiep y Hoang Phuc.El Efebo d’Oro es un concurso anual organizado por el Centro de Investigación de Cine y Literatura de Italia desde 1979.El jurado elige obras cinematográficas de todo el mundo y reconoce a la mejor película basada en una obra literaria.El premio ha recibido el apoyo del Ministerio de Patrimonio y Cultura de Italia.“The Way Station” ha merecido numerosos lauros internacionales, entre ellos, el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Eurasia 2017 en Astaná, Kazajstán.-VNA