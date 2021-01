Hanoi (VNA)- El periódico electrónico ruso Rusvesna publicó el artículo “Crecimiento pese a la pandemia: Medición de Rusia-Vietnam”, en el que el autor se muestra impresionado por los logros económicos, reducción de la pobreza, prevención epidémica y despliegue de la políticas exteriores de Hanoi bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam (PCV).Según la nota publicada la víspera, entre 30 países con crecimiento económico en 2020, Vietnam emergió con un alza de más del 2,9 por ciento, mientras que el valor de sus actividades comerciales en los primeros 11 meses del año pasado también se incrementó en un 3,6 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2019, para alcanzar 490 mil millones de dólares.En ese contexto, la cooperación económica y comercial entre Hanoi y Moscú también registró señales positivas, con el país indochino como el mayor socio comercial de Rusia en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el quinto en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).Según las estadísticas rusas, el valor del trasiego bilateral entre ambos países en los primeros 10 meses de 2020 aumentó 11,5 por ciento y alcanzó los cuatro mil 600 millones de dólares.Vietnam cosechó indicadores económicos impresionantes gracias a la exitosa lucha contra la pandemia de COVID-19 bajo el liderazgo del PCV.Como resultado, el país indochino solo reportó alrededor de mil 500 casos del coronavirus el año pasado, mientras que la respuesta de los pobladores a las acciones del Gobierno también ha sido extremadamente positiva, destaca el diario.Según el plan, el XIII Congreso Nacional del PCV se efectuará en Hanoi del 25 de enero al 2 de febrero próximo para evaluar la implementación de las resoluciones del mandato anterior en el último lustro, revela.A fines de agosto pasado, el secretario general del PCV y presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong , publicó un artículo en el que indicaba que la proporción de pobres disminuyó del 9,9 por ciento en 2016 a menos del tres por ciento para 2020.El máximo dirigente vietnamita enfatizó que para el 2025, la nación sudesteasiática alcanzará el nivel de un país en vía de desarrollo con una industria orientada hacia la modernidad y saldrá del grupo de ingresos medios-bajos.Para 2030, que se conmemora el centenario de la fundación de esa fuerza política, Vietnam proyecta convertirse en un país en vía de desarrollo con una industria moderna e ingreso promedio alto, y para 2045 será un país desarrollado con alto nivel de ganancias.En los asuntos exteriores, el autor ruso afirma que en 2020 Vietnam logró elevar su posición en el Sudeste Asiático en particular y la región de Asia-Pacífico en general.Como presidente rotativo de la ASEAN, Hanoi organizó exitosamente las actividades de la agrupación en línea e impulsó la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP).En particular, desde el 1 de enero del año pasado, Vietnam asumió el puesto de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ocupará este cargo hasta finales de 2021, precisa.El escritor valora altamente la política exterior de Vietnam y muestra su confianza en que Moscú y Hanoi, con un enfoque similar, contribuirán a la consolidación de la paz y estabilidad regionales./.