Washington (VNA)- La periodista Dana Kennedy publicó un artículo en el diario estadounidense New York Post en el que alabó el éxito de Vietnam en la lucha contra la enfermedad respiratoria aguda grave del COVID-19 En el texto, la autora recontó una reciente trasmisión sobre el tema por el canal televisivo CNN, en la cual los expertos médicos exaltaron que Vietnam, un país sin grandes recursos o un sistema de salud avanzado, no registró hasta el momento ningún fallecido por la epidemia, gracias a su reacción oportuna y rápida.El país indochino se preparó para la prevención epidemiológica desde el momento en que se detectó el primer infectado del virus SARS-CoV-2 en enero pasado, subrayó Kennedy.Vietnam no esperó las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y desplegó medidas preventivas, tales como chequear la temperatura corporal de los viajeros en los aeropuertos e implementar las regulaciones de cuarentena en los pasos internacionales, precisó.El país del Sudeste Asiático declaró la epidemia a nivel nacional en febrero último, aunque solo contaba con seis casos confirmados entonces, destacó.Vietnam flexibilizó las restricciones a fines de abril pasado, tras tres semanas de distanciamiento social y no reportó ninguna nueva infección comunitaria durante más de 40 días. Las empresas y escuelas en el país reanudaron sus actividades, mientras que la vida de los pobladores recobra lentamente su ritmo normal, exaltó./.