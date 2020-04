En consecuencia, Laos decidió cerrar todas las puertas fronterizas, y prohibir la entrada y salida a través de esos pasos internacionales, excepto a los medios de transporte de carga, o en caso urgente.La medida se aplica del día 3 al 19 de abril, y de esta manera, a los ciudadanos vietnamitas no se les permitirá salir de Laos para regresar a Vietnam durante el periodo mencionado.La embajada exhortó a los compatriotas a obedecer esa decisión, además de evitar reunir a grupos de personas, no moverse de sus lugares de residencia e ir a las puertas fronterizas para encontrar formas de regresar a Vietnam.Los ciudadanos deben estar tranquilos, no divulgar noticias falsas que provoquen inquietud en la comunidad, seguir de cerca la evolución de la pandemia en la localidad donde residen, y contactar con la Embajada y los Consulados de Vietnam en Laos para tener las últimas noticias al respecto y ser apoyados en caso necesario./.