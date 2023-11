Hanoi (VNA)- El Informe sobre Desarrollo Humano Asia-Pacífico 2024, lanzado este lunes, pinta un panorama de progreso a largo plazo, pero también de disparidad persistente y perturbaciones generalizadas, previendo el desarrollo turbulento y pidiendo con urgencia nuevas direcciones para impulsar el desarrollo de la humanidad.La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) entrevistó a Philip Schellekens, economista jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para Asia y el Pacífico, con la intención de analizar más detalles del documento.-¿Cuáles son las principales conclusiones de este informe y en qué las diferencia del anterior?- Philip Schellekens: El Informe sobre Desarrollo Humano 2024 para Asia y el Pacífico pide un “reinicio” de la estrategia de desarrollo.Ya es hora de que lo hagamos.No sólo porque la agenda inconclusa de desarrollo humano en la región es grande. De hecho, si bien la región ha tenido durante mucho tiempo la reputación de tener un desempeño sólido en materia de desarrollo humano, una mirada más profunda revela disparidades persistentes y millones de personas quedan atrás. Consideremos, por ejemplo, los 500 millones de personas privadas de educación, salud o niveles de vida básicos, los 800 millones de mujeres fuera de la fuerza laboral o los 1,3 mil millones de personas que viven vidas precarias en el sector informal. Además, la región no está en camino de alcanzar ninguno de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) para 2030.Pero también porque la región enfrenta un futuro potencialmente mucho más turbulento, que si no se controla podría amplificar las disparidades existentes y continuar causando perturbaciones generalizadas. La región se encuentra en una encrucijada donde convergen tres grandes grupos de riesgos. Primero, las amenazas existenciales derivadas del cambio climático y futuras pandemias, amplificadas por la urbanización. En segundo lugar, las perturbaciones de los motores establecidos de crecimiento y creación de empleo, en un momento de nuevas tendencias en la globalización en medio de intensos cambios demográficos y tecnológicos. En tercer lugar, las amenazas al impulso del cambio resultantes del retroceso democrático, el aumento del populismo y la polarización.El Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2024 presenta tres nuevas soluciones que deberían abordar el gran retraso en materia de desarrollo y preparar mejor a los países para el turbulento futuro: (1) poner a las personas en el centro de cualquier estrategia de desarrollo, para ampliar las oportunidades, reducir la inseguridad humana y satisfacer las necesidades de las generaciones futuras, (2) recalibrar la estrategia de crecimiento, para sostener un crecimiento lo suficientemente rápido y, al mismo tiempo, garantizar que sea del tipo correcto (creación de más empleos y más respetuoso con el medio ambiente), y (3) convertir nuevas ideas en práctica mediante un enfoque incesante en la economía política de la reforma y la eficacia de la actuación gubernamental.El informe anterior data de 2016 y se centró más específicamente en el tema demográfico. Además de proporcionar una imagen actualizada del estado del desarrollo humano, el informe 2024 es un artículo de reflexión más amplio sobre cómo la región puede afrontar las turbulencias que tenemos por delante. Establece una agenda integral para el cambio, cuyo valor agregado radica en la integración de las tres direcciones que defiende.¿Identifica el informe algún riesgo específico que enfrenta Vietnam en términos de desarrollo humano? De ser así, ¿cuáles son sus evaluaciones sobre la capacidad de Vietnam para enfrentar esos desafíos?- Philip Schellekens: Ningún país de la región está adecuadamente preparado para afrontar los desafíos del futuro, marcados por amenazas existenciales, riesgos para el crecimiento y la creación de empleo y riesgos para el impulso de las reformas. Vietnam no es una excepción a esto.En el futuro, el progreso dependerá de la capacidad de Vietnam para anticipar cambios en el panorama de desarrollo y mantenerse a la vanguardia adaptando las estrategias de desarrollo a esos cambios e implementándolas con agilidad en todo el gobierno. Éstas son las características distintivas de AAAG (gobernanza anticipatoria, adaptable y ágil), un concepto acuñado por el PNUD de Vietnam hace unos años.Consideremos cómo se aplican estas ideas a un riesgo crítico para el desarrollo humano: los obstáculos al crecimiento y la creación de empleo.Los vientos en contra que enfrentamos surgen de múltiples factores, muchos de los cuales se originan fuera del control de Vietnam. El panorama de la globalización está cambiando, alejándose de un período de rápida integración internacional que brindaba mucho apoyo a una fase más moderada caracterizada por una desaceleración de las redes de producción transfronterizas y crecientes tensiones geopolíticas. Al mismo tiempo, la rápida difusión de tecnologías innovadoras en todo el mundo está transformando la naturaleza de la producción, su demanda de mano de obra y los mismos factores que determinan la ventaja competitiva de una nación. Para que Vietnam prospere en este nuevo entorno, necesita adaptarse.Como ocurre con cualquier otro país, el proceso de ascenso en la escala de ingresos significa que los motores del crecimiento cambian de modelos basados en la acumulación a enfoques que están en sintonía con la innovación. La noción de “trampa de ingresos medios” es una etiqueta errónea para Vietnam; lo que realmente enfrenta el país es un desafío político./.