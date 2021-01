El mayor general To An Xo revisa las actividades en el Centro de Prensa del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, en coordinación con otras carteras y sectores, se enfrasca en garantizar la seguridad y el orden del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista del país indochino, en pos de evitar cualquier imprevisto.El portavoz de la cartera, mayor general To An Xo, hizo tal afirmación al conceder hoy aquí una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias, con motivo de la celebración de la magna cita partidista.Con el fin de garantizar la seguridad absoluta del XIII Congreso del Partido, la fuerza policial desplegó de manera sincrónica los planes de trabajo desde temprano, fortaleciendo la lucha contra los delitos, a la par de crear un entorno seguro y favorable para la organización exitosa del evento.En el ciberespacio y en las zonas fronterizas, el Ministerio intensificó las medidas preventivas contra las actividades de propaganda de las fuerzas hostiles y el ingreso ilegal al país, en un esfuerzo por impedir la propagación del COVID-19 en la comunidad.En el contexto del complejo desarrollo de la epidemia, la Policía de Vietnam coordina estrechamente con las autoridades de salud y el Ejército en la zonificación, rastreo y cuarentena de los infectados, para coadyuvar al combate contra el coronavirus.Las medidas de mantenimiento de seguridad incluyen también proteger las operaciones de los reporteros en el Centro de Prensa del XIII Congreso Nacional del Partido, reafirmó An Xo./.