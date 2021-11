Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, dio a conocer cuatro propuestas destinadas a intensificar la cooperación entre los países de Asia y Europa, durante su participación en la XIII Cumbre de la Reunión Asia-Europa ( ASEM 13 ), en respuesta a una invitación de su similar camboyano, Samdech Techo Hun Sen En la cita magna del mecanismo, concluida hoy tras dos días de desarrollo en forma virtual, Minh Chinh recomendó intensificar la solidaridad y la cooperación global e impulsar la producción y distribución de medicamentos y vacunas contra el COVID1-9 y garantizar el acceso equitativo a esos fármacos.Por otro lado, instó a estimular el respaldo de los países desarrollados a los en vías de desarrollo en el enfrentamiento a los problemas globales y agilizar la transformación digital, formación de los recursos humanos para los países en vías de desarrollo y pobres y estimular la cooperación público- privada en pos de movilizar recursos para el desarrollo.Con el fin de contribuir a ese proceso, Vietnam celebrará en 2022 la Conferencia d mesa redonda de ASEM sobre economía digital, informó.En la ocasión, el jefe del Gobierno vietnamita destacó también los esfuerzos y prioridades de su país en la respuesta a la pandemia e impulso de la recuperación socioeconómica.Reafirmó el compromiso de la nación del Sudeste Asiático de seguir contribuyendo de forma responsable a la solución de los desafíos de seguridad no convencionales y abogó por que los países en Asia y Europa amplíen aún más el mercado e intensificar la inversión.Tras referirse al incremento de los desafíos no convencionales, dijo que ese contexto plantea hoy la tarea de fomentar la colaboración multilateral sobre la base del derecho internacional, el espíritu cooperativo, el compartir de responsabilidad y los aportes por el bien común.Subrayó que el factor clave de esas tareas radica en el diálogo, respeto, sinceridad, sustancia, eficiencia y fortalecimiento de la confianza estratégica entre los países.Por otra parte, el dirigente vietnamita también compartió los esfuerzos de su país y los estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático por mantener la paz, estabilidad, seguridad y libertad de navegación aérea y marítima en el Mar del Este.En ese sentido, llamó a los países a realzar la responsabilidad y evitar acciones unilaterales que van en contra al derecho internacional.Las evaluaciones y propuestas prácticas del primer ministro vietnamita fueron valoradas altamente por los líderes de Asia y Europa y reflejadas en el documento de la Conferencia.Los líderes participantes en la Cumbre compartieron la percepción común sobre la necesidad de fortalecer la cooperación, con el propósito de garantizar un entorno pacífico y estable para el desarrollo; y reafirmaron el compromiso de mantener la paz, estabilidad, seguridad y libertad de navegación marítima y aérea y de no obstaculizar las actividades económicas de conformidad con el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.La XIV de la magna cita se celebrará en 2023 en Europa./.