El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, habla en el evento (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro Pham Minh Chinh pidió hoy, a la comunidad empresarial de inversión extranjera directa (IED), inversores foráneos y socios, que trabajen junto con Vietnam para la implementación de la estrategia de crecimiento verde.El jefe del Gobierno vietnamita hizo tal llamado durante el encuentro con las empresas de IED y el Foro empresarial de Vietnam 2024 (VBF), organizado por el Ministerio de Planificación e Inversión, el Banco Mundial (BM), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Alianza del VBF.Asistieron al evento dirigentes de ministerios, sectores anfitriones, representantes de organizaciones internacionales, embajadas, agencias representativas en Vietnam; líderes de grupos, empresas, asociaciones, y expertos económicos nacionales y extranjeros.En su discurso, Minh Chinh destacó los resultados positivos de la situación socioeconómica de Vietnam, los cuales cuentan con la ayuda de amigos internacionales y las contribuciones de las empresas de IED.“El Gobierno vietnamita siempre escucha, respeta y comparte con las empresas para juntos eliminar las dificultades y superar los desafíos, con el espíritu de trabajar juntos para beneficio y desarrollo mutuo; al mismo tiempo, se esfuerza por proteger y crear un entorno pacífico, de cooperación y desarrollo en la región y el mundo”, enfatizó.Señaló que Vietnam sigue siendo un punto destacado en la atracción de la IED a pesar de que el flujo global de IED tiende a disminuir. En 2023, el país atrajo casi 36,6 mil millones de dólares, un aumento del 32,1%; mientras el desembolso se aproximó a los 23,2 mil millones de dólares.Hasta finales de febrero, el país registró más de 39,5 mil proyectos de IED vigentes, con un capital ascendente a 473 mil millones de dólares, procedentes de 145 países y territorios. Sobre el índice global de innovación, Vietnam se ubica en el puesto 46 de los 132 países, un aumento de dos puestos frente a 2022.El Primer Ministro reiteró la meta de Vietnam de convertirse en un país en desarrollo, con industria moderna e ingresos medianos a altos en 2030; y uno desarrollado con ingreso alto para 2045.Para tal objetivo, recalcó la importancia de promover el papel del pueblo y la comunidad empresarial, incluidas las de IED.Solicitó que las empresas de IED siguan la política de Vietnam de considerar a las personas y las empresas como el centro, el sujeto, el recurso, la fuerza impulsora y el objetivo del desarrollo; así como no cambiar el progreso, la justicia social y la protección del medio ambiente por el mero crecimiento económico, en el espíritu de “beneficios armoniosos – riesgos compartidos”.Sobre el crecimiento verde, Minh Chinh afirmó que es uno de dos elementos centrales del proceso de reestructuración de la economía, transformando el modelo de crecimiento hacia la mejora de la productividad, la calidad, la eficiencia, la competitividad y el desarrollo rápido y sostenible.Vietnam no acepta el modelo de “crecer primero y limpiar después”; no persigue “el crecimiento a toda costa”; determina transformar el modelo de crecimiento de “marrón” a “verde”; promueve y utiliza eficazmente los recursos para el desarrollo de ecosistemas verdes, la economía circular, las bajas emisiones de carbono y la transición energética.En esta ocasión, pidió a las empresas de IED, inversores extranjeros y socios que se unan a Vietnam en la implementación de la estrategia de crecimiento verde , con las dos frases "3 pioneros" y "3 promoción".En consecuencia, exigió que tomen la vanguardia en innovar el pensamiento y la forma de hacer hacia el desarrollo sostenible y amigable al medio ambiente; en transferir la tecnología y promover la innovación; y en implementar proyectos verdes de impacto spill-over.También, exhortó a promover la cooperación y el intercambio de experiencias; la asistencia financiera y técnica; y la colaboración en la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos para Vietnam.Por su parte, dijo, Vietnam siempre garantiza los derechos e intereses legales y legítimos de las empresas; la estabilidad y el orden social, la independencia, la soberanía y la integridad territorial; y la seguridad energética hacia la transformación verde.Asimismo, añadió, realiza tres avances en instituciones, leyes, mecanismos y políticas; en desarrollo infraestructural; y en reforma administrativa y formación de recursos humanos.Por otro lado, aseveró, trabaja para mejorar la confianza entre empresas y el Gobierno y las administraciones locales; la transparencia y la igualdad; y el apoyo a las empresas para que para que se desarrollen de forma verde y sostenible.En la conferencia, representantes de asociaciones empresariales de países en Vietnam como Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Europa, Singapur; y corporaciones económicas multinacionales en Vietnam como Intel, Samsung, Bosch, Erex, Coca-Cola y Heineken realizaron presentaciones evaluando el papel de la IED en el nuevo contexto y consultaron sobre políticas y recomendaciones para mejorar el entorno de inversión empresarial en Vietnam./.