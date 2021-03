El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, en la reunión con autoridades de la provincia de Nghe An (Fuente: VNA).

Nghe An, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc , exhortó a las autoridades de la provincia central de Nghe An a realizar máximos esfuerzos a fin de lograr un crecimiento económico de por encima de 17,2 por ciento.Durante un encuentro con representantes del gobierno local hoy aquí, el jefe de Gobierno exigió, además, empeñarse en alcanzar un ingreso presupuestario de 740 millones de dólares.Por otra parte, instó a Nghe An a dedicar más atención a crear pasos de avance crucial mediante la implementación de grandes proyectos, tras destacar la unidad del sistema político, la garantía de la seguridad y orden social y la atracción de inversiones tanto nacionales como extranjeras.Al referirse a las orientaciones para el futuro, el dirigente hizo hincapié en la importancia del espíritu innovador; el desarrollo de los valores culturales y tradicionales, incluidos de los patrimonios tangibles e intangibles; y el cumplimiento de la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y también la de la asamblea partidista local.Recomendó ampliar la zona urbana, asegurar la calidad de las obras de construcción, y establecer centros de formación y educación, de cultura, entrenamiento y de servicios, al lado del impulso del progreso de la economía forestal y la ampliación de la cobertura de áreas boscosas.El mismo día, el titular del Ejecutivo asistió al acto de respuesta al programa de cultivar mil millones de árboles, durante el cual, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Tran Hong Ha, informó que con el fin de garantizar la gestión de las plantas sembradas, se aplicará el sistema administrativa de datos al respecto, denominado Tree Map, que es una aplicación que se instala en teléfonos móviles con informaciones sobre tipo, ubicación, proceso de plantación, características de crecimiento y desarrollo, proceso de cuidado, manejo según las condiciones locales.