Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam Le Van Thanh firmó el telegrama No. 155/CD-TTg instando a los ministerios, ramas y localidades a utilizar la tarjeta de identificación a los vehículos para implementar el servicio de cobro electrónico de peajes (ETC).Según el documento, en los últimos tiempos, el Ministerio de Transporte y los Comités Populares de las ciudades subordinadas al gobierno central han desplegado e invertido en el sistema de ETC en las estaciones en todo el país, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión N° 19/2020/QD-TTg del 17 de junio de 2020 del Primer Ministro para asegurar la interconectividad, sincronización, y conveniencia a favor de las personas y vehículos que participan en el tráfico.Sin embargo, hasta la fecha, el número de automóviles con cédula de identidad para utilizar ese servicio es aún bajo (alrededor de 50 por ciento del total en el país), lo que no ha brindado eficiencia al mencionado sistema.Por lo tanto, el jefe del Gobierno urgió a los ministros, jefes de las agencias a nivel ministerial y presidentes de los Comités Populares de las localidades a orientar e implementar el sellado de las tarjetas de identificación para todos los vehículos de las unidades bajo su administración, así como movilizar a los funcionarios y trabajadores a cumplir esa tarea a partir del 1 de junio próximo, como contribución a promover la eficacia del sistema de cobro de peaje y reducir la congestión del tráfico.Al mismo tiempo, pidió al Ministerio de Transporte dirigir a los proveedores de servicios de cobro de peaje que organicen de manera efectiva el trabajo de colocar las tarjetas de identificación para los medios y continuar aplicando el cobro piloto en varias autopistas en cada región según el Documento No. 8544/VPCP-CN) emitido el 22 de noviembre de 2021 por la Oficina del Gobierno.Mientras, el Ministerio de Información y Comunicación, los Comités Populares de las provincias y ciudades bajo la administración central y las agencias de prensa impulsan las tareas de divulgación en aras de crear consensos para que la población y las empresas utilicen activamente los servicios de cobro de peaje, encaminándose hacia la eliminación del cobro manual, apuntó./.