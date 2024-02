Una esquina de Vietnam (Foto: vov.vn)

Buenos Aires (VNA) - El sitio web argentino Infobae publicó hoy en su página que Vietnam liderará el crecimiento global de riqueza en la próxima década.



En el artículo acompañado con fotos del paisaje del país indochino, la periodista Rossana Marín expresó que las compañías multinacionales, especialmente en sectores como tecnología y automoción, han encontrado en esta nación un destino prometedor para establecer sus operaciones de producción.



El trabajo citó el reciente estudio elaborado por la firma de inteligencia de riqueza global New World Wealth y los asesores de migración de inversión Henley & Partners, en el que define Vietnam como el país con el mayor incremento de riqueza para la próxima década.



“Este notable crecimiento se atribuye a la transformación de la nación en un centro manufacturero global, destacando un pronóstico de aumento del 125% en la riqueza en los próximos diez años”, según Infobae.



Con este avance, Vietnam no sólo experimentaría la expansión más significativa en términos de PIB per cápita y número de millonarios, sino que también consolidaría su posición como destino principal para la inversión internacional, resalta el conocido medio de prensa argentino en el trabajo titulado “Cuál es el país que liderará el crecimiento global de riqueza en la próxima década”.



Explica también las ventajas de Vietnam en el desarrollo económico que son la estratégica ubicación geográfica de Vietnam, compartiendo frontera terrestre con China y cercanía a importantes rutas comerciales marítimas, combinada con su bajo costo de mano de obra y una infraestructura que favorece las exportaciones.



“Vietnam se está desarrollando rápidamente y la mayor parte de la población se está beneficiando”, señaló Andy Ho, director de inversiones de VinaCapital Group.



También cita la valoración de Andrew Amoils, analista de New World Wealth, en la cual subraya que el desarrollo viene acompañado de un contexto en el que Vietnam es visto como una base de manufactura cada vez más popular para multinacionales de tecnología, automoción, electrónica, ropa y textiles.



“Este atractivo para las corporaciones, sumado a la percepción del país como un lugar relativamente seguro en comparación con otras naciones de la región Asia-Pacífico, ha estimulado la instalación de operaciones de manufactura, contribuyendo de manera significativa al crecimiento económico proyectado” de acuerdo con la misma fuente.



Según datos del Banco Mundial citados por CNBC, Vietnam actualmente alberga a 19.400 millonarios y 58 centimillonarios, una evidencia tangible de su creciente atractivo económico y potencial de inversión.



Este incremento en la cantidad de individuos con alto poder adquisitivo sería muestra del dinamismo económico del país y su capacidad para atraer y generar riqueza.



Mientras India, pronosticada para convertirse en la tercera economía más grande del mundo para 2027, sigue a Vietnam en el segundo lugar con un esperado crecimiento de riqueza del 110%, el foco está puesto en el país del sudeste asiático como epicentro del boom económico regional.



“Vietnam se ha convertido en un atractivo destino para la inversión extranjera directa (IED), con un incremento del 32% en comparación con el año anterior, alcanzando los 36,6 mil millones de dólares en 2023. La nación del sudeste asiático está aprovechando esta coyuntura para diversificar su base manufacturera”, resalta.



La IED ha sido un motor crucial para el crecimiento económico de Vietnam, respaldando un proceso de industrialización liderado por las exportaciones que se ha desarrollado a través de tres olas de IED en las últimas tres décadas.



Brian Lee, economista y Vicepresidente Asistente de Maybank, explicó al mismo medio, que Vietnam se encuentra al borde de una cuarta ola de IED, lo que podría reforzar aún más su desarrollo económico.



Las inversiones extranjeras resultan en buenos empleos con salarios decentes y permite a millones de vietnamitas mejorar la calidad de sus vidas”, afirmó Lee.

Sin embargo, los especialistas también sugieren a Vietnam a mejorar la calidad de su fuerza laboral para satisfacer las demandas de actividades productivas complejas y con intensidad de habilidades, así como las sinergias de productividad derivadas de la IED, mediante una colaboración más estrecha entre las empresas foráneas y sus homólogas domésticas./.