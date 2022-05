Hanoi (VNA) - Nuevos hallazgos en los sitios arqueológicos Oc Eo - Ba The y Nen Chua, en las respectivas provincias de An Giang y Kien Giang, marcaron un hito importante en la investigación de la cultura Oc Eo y brindaron pruebas y materiales para la elaboración de expediente en aras de buscar el reconocimiento de la UNESCO a esos vestigios como Patrimonio Cultural de la Humanidad.Bui Van Liem, editor en jefe de la Revista de Arqueología y miembro del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, agregó que los hallazgos también sirven como orientación para los próximos programas y proyectos de investigación sobre la cultura Oc Eo en el delta del Mekong en particular y en todo el antiguo Reino de Phu Nam en general.En 2015, el Primer Ministro encargó a la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam la realización de un proyecto de investigación sobre los yacimientos arqueológicos de Oc Eo - Ba The y Nen Chua, con el objetivo de proporcionar una base científica fiable para la planificación, conservación y elaboración de un dossier sobre el tema.Entre 2017 y 2020, los arqueólogos realizaron excavaciones en un área de más de 16 mil metros cuadrados en la zona de Oc Eo y montaña de Ba The, que comprende ocho sitios.La cultura Oc Eo floreció en el delta del sur durante el período comprendido del siglo I al VII.El sitio Oc Eo - Ba The en la provincia sureña de An Giang cubre principalmente la ciudad de Oc Eo, distrito de Thoai Son. Partes del sitio tienen más de dos mil años.La renombrada reliquia fue descubierta por primera vez por arqueólogos franceses a fines del siglo XIX. Se cree que fue un próspero puerto comercial del alguna vez poderoso Reino de Phu Nam hace dos milenios.Las reliquias de la región son extremadamente ricas y diversas en términos de estilo y material, y dan una idea de la religión, las residencias, la arquitectura, las áreas de entierro, los canales antiguos y las vías fluviales de la época./.