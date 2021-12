El presidente del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, visita el Obispado de la Diócesis de Vinh en la provincia central de Nghe An (Fuente: VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA)- El secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, visitó hoy el Obispado de la Diócesis de Vinh en la provincia central de Nghe An con motivo de la Navidad de 2021.

En la reunión, Van Chien deseó a los creyentes cristianos mucha salud, paz y felicidad y un año nuevo lleno de progresos.

El dirigente también actualizó a los participantes sobre los logros alcanzados por el país en 2021 destacando los aportes de las comunidades cristianas a esos resultados.

Alentó a los compatriotas de dicha diócesis a mantener sus aportes activos a la prevención y el control del COVID-19 y su participación en las actividades de solidaridad del Frente de la Patria de Vietnam para contribuir a cumplir los objetivos de desarrollo socioeconómico./.