Nghe An, Vietnam (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue , asistió hoy a la ceremonia conmemorativa del 60 aniversario de la fundación de la escuela secundaria Nguyen Duy Trinh en el distrito de Nghi Loc, de la provincia central de Nghe An.Recordando la historia de la escuela, la rectora Hoang Thi Kim Liem dijo que la institución se llamó inicialmente escuela secundaria Nghi Loc y cambió su nombre en 2011 en honor al difunto viceprimer ministro y canciller Nguyen Duy Trinh, un eminente líder del Partido y la revolución de Vietnam, excelente diplomático y fiel discípulo del Presidente Ho Chi Minh.Señaló que a lo largo de sus 60 años de historia, miles de estudiantes de la escuela partieron hacia los campos de batalla, y más de 200 de ellos dieron su vida por la independencia y la libertad de la Patria, mientras muchos otros se han convertido en altos líderes del Partido y el Estado, generales de las fuerzas armadas, científicos, técnicos, maestros, escritores o empresarios exitosos./.En nombre de los líderes del Partido y del Estado, el titular del Legislativo presentó la Orden del Trabajo de primera clase a la escuela y becas a 60 estudiantes desfavorecidos con resultados académicos sobresalientes.Esta es la segunda vez que la escuela recibe la Orden del Trabajo de primera clase.En esta ocasión, la escuela y muchos de sus maestros también fueron honrados con certificados de mérito por parte de la administración Nghe An y el Ministerio de Educación y Formación.El Fondo para los Pobres de Nghe An entregó obsequios a estudiantes desfavorecidos, mientras que el Departamento de Educación y Formación de la provincia más de cuatro mil dólares al fondo de promoción de la educación de la escuela./.