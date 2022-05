Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ratificó hoy la necesidad de continuar perfeccionando el sistema legal para garantizar los derechos de los niños, creándoles un entorno de vida seguro, sano y amigable, sobre todo a los menores discapacitados , huérfanos, pobres y migrantes.Al visitar este martes el Centro de Amparo a los Niños con Discapacidad de Hanoi en el pueblo de Chuc Son, distrito de Chuong My, el dirigente vietnamita reafirmó la atención del Partido y el Estado a las políticas de protección, cuidado y educación a los infantes minusválidos.Phuc felicitó a los pequeños en ocasión del Día internacional del Niño y, al mismo tiempo, elogió los esfuerzos de los maestros, funcionarios y empleados del Centro mencionado, el cual brinda hogar a 500 menores discapacitados desde su fundación en 1978.Tras afirmar que la protección y la educación infantil devienen asuntos de importancia estratégica y a largo plazo del país, destacó la necesidad de dedicar recursos financieros a favor de este grupo etario, enfocándose en la promoción de la socialización.El Partido, el Estado, el Gobierno, la Asamblea Nacional, todos los niveles y sectores prestan mayor atención a mejorar la calidad de supervisión y evaluación de la implementación de los derechos infantiles, dijo, e instó a unir las manos en función de proteger a los niños para que puedan ir a la escuela, recibir atención, evitar accidentes de ahogamiento, y que no sean víctimas de la violencia familiar y escolar.Pidió al Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, y la ciudad de Hanoi, crear mejores condiciones para la operación del Centro de Amparo de Niños Discapacitados y otros establecimientos a nivel nacional, y tener mecanismos y políticas adecuadas no solo para los menores sino también para los empleados a su servicio.En esta ocasión, el presidente Nguyen Xuan Phuc, donó al Centro 100 millones de dong (más de cuatro mil dólares) y un conjunto de equipos de aprendizaje por valor de ocho mil dólares./.