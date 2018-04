Ninh Binh, Vietnam, 29 abr (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, tocó hoy el tambor para dar inicio al Festival Trang An 2018, en esta provincia norteña.





El premier Nguyen Xuan Phuc tocó el tambor para iniciar el festival de Trang An 2018 (Fuente: VNA)



La cita cultural se efectúa en ocasión de las celebraciones con motivo del aniversario del establecimiento del Estado Dai Co Viet, el primero de su tipo en Vietnam.



La fiesta- ceremonia Trang An se organiza anualmente el 18 de marzo según el calendario lunar para rendir homenaje al genio Quy Minh, un general que según la creencia vietnamita, encargaba de la salvaguarda del puesto fronterizo Son Nam en el período del décimo octavo Rey Hung.



El conjunto histórico – arqueológico de Trang An fue reconocido a principios de 2015 por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.



Ubicado en un área de dos mil 168 hectáreas y rodeado de montañas de piedra caliza, lagos, cuevas y un rico ecosistema con cientos de especies diferentes, el sitio ecoturístico se considera por los científicos como “la Bahía de Ha Long en tierra” y un “museo geológico al aire libre”.



Trang An encierra tres áreas que son la reliquia de la ciudadela antigua Hoa Lu, la zona de paisajes Trang An- cuevas Tam Coc y Bich Dong y el bosque prístino de uso especializado Hoa Lu.



En el lugar se conservan muchas huellas de los hombres prehistóricos desde hace cinco mil hasta 30 mil años y tiene varias reliquias reconocidas por el país como legados nacionales de distintos niveles. – VNA



VNA- CUL