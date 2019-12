El primer ministro Nguyen Xuan Phuc recibe al jefe de la Guardia Nacional de Rusia, general Viktor Zolotov (Foto: VNA)

Hanoi, 3 dic (VNA) - El primer ministro Nguyen Xuan Phuc recibió hoy en esta capital al jefe de la Guardia Nacional de Rusia, general Viktor Zolotov, quien se encuentra de visita en el país.El jefe del gobierno destacó que los dos países celebran el Año de Vietnam en Rusia y el Año de Rusia en Vietnam en 2019-2020 con numerosas actividades para conmemorar el 25 aniversario de la firma del Tratado sobre los principios fundamentales de la amistad Vietnam - Rusia y el 70 aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos bilaterales.Sin embargo, los nexos económicos y comerciales bilaterales aún no coinciden con los buenos lazos políticos, de defensa y de seguridad entre los dos países, señaló, e instó a ambas partes a hacer más esfuerzos para reforzar su asociación en esos campos.Ratificó que el gobierno de Vietnam apoya y hace todo lo posible para eliminar las dificultades que enfrentan las empresas rusas, con el fin de ayudarles a hacer negocios en esta nación sudesteasiática.Pidió a Moscú que apoye el punto de vista y posición de Hanoi sobre el tema del Mar del Este, así como a su desempeño como presidente rotativo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 2020.Manifestó su deseo de que la Guardia Nacional de Rusia estreche la cooperación con el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam en la prevención y el combate del terrorismo y la delincuencia.Recomendó que las dos partes intercambien visitas, compartan información profesional y trabajen juntas en la capacitación del personal, la transferencia de tecnología y la producción de equipos técnicos.Por su parte, Viktor Zolotov afirmó que la Guardia Nacional de Rusia está dispuesta a compartir sus experiencias con Vietnam y señaló que las dos partes pueden comenzar con la cooperación en aspectos técnicos especializados, contribuyendo a garantizar la seguridad política, el orden social y la seguridad en cada país.Con anterioridad, el visitante sostuvo una reunión con el ministro de Seguridad Pública, To Lam, quien corroboró que su país apreció las relaciones políticas de confianza con Rusia.El titular anfitrión sostuvo que el desarrollo científico y tecnológico, la globalización y la integración internacional en la actualidad, crean tantas oportunidades así como desafíos para muchas naciones, incluidos Vietnam y Rusia.Señaló que en ese contexto, la aparición de las nuevas formas de delincuencia requiere de una estrecha y efectiva colaboración entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y la Guardia Nacional de Rusia.En el encuentro, ambas partes acordaron promover el intercambio de informaciones en la prevención y lucha contra las delincuencias, organizar cursos de entrenamiento para mejorar las habilidades contra el terrorismo y realizar ensayos contra ese crimen.Al cierre de sus conversaciones, To Lam y Zolotov firmaron un memorando de entendimiento entre ambos cuerpos.