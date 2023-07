Ciudad Ho Chi Minh(VNA) - El tercer ensayo de la vacuna contra la enfermedad mano-pie-boca (HFMD), causada por la cepa Enterovirus 71, no adaptada al ratón (EV71), se completó y está a la espera de la aprobación del Ministerio de Salud de Vietnam.Así lo afirmó el subdirector de la Unidad de Investigación Clínica del Instituto Pasteur de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Trong Toan. La vacuna fue investigada primero por el Instituto Nacional de Investigación en Salud (NHRI) de Taiwán (China), luego continuó siendo transferida y desarrollada a través de ensayos clínicos.De 2019 a 2021, el tercer ensayo clínico se llevó a cabo en tres mil 49 niños de dos meses a seis años en Vietnam y Taiwán, y la cantidad de menores vietnamitas representó el 80%.En Vietnam, se seleccionaron niños en seis distritos de las provincias de Tien Giang y Dong Thap, en el Delta del Mekong, para ensayos clínicos porque estas localidades registraron altas tasas de HFMD El juicio en Vietnam tuvo que demorar más de lo programado debido al impacto de la COVID-19, dijo Nguyen Trong Toan.Los hallazgos muestran que la eficacia protectora de la vacuna para ayudar a defenderse contra la cepa EV71, la más peligrosa del virus pues causa la HFMD con un alto riesgo de muerte, es del 96,8%. Durante el período de estudio, no se registraron casos de HFMD entre los niños que recibieron la vacuna.Los investigadores no han detectado anafilaxia posterior a la vacuna ción.Con base en los resultados de los ensayos clínicos, la unidad de producción presentó un expediente al Ministerio de Salud para su aprobación, señaló.Si se aprueba, esta será la primera vacuna contra la HFMD en Vietnam contra la cepa EV71 , agregó./.