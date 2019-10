Can Tho, Vietnam (VNA)- Japón se considera un socio estratégico de esta urbe survietnamita y las empresas de ese país esteasiático se benefician de distintas políticas preferenciales, incluidas las referentes al usufructo del terreno y la conexión infraestructural, afirmó el vicepresidente del Comité Popular local, Truong Quang Hoai Nam.Durante un encuentro de trabajo sobre oportunidades de inversión en Can Tho, efectuado hoy aquí con representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Hoai Nam informó, además, que su ciudad prioriza hoy la atracción de capital en esferas como la construcción de zonas industriales, urbes inteligentes y áreas logísticas; educación; salud y formación de los recursos humanos.Por otro lado, destacó que al lado del mejoramiento de la calidad de los servicios administrativos, la localidad presta también atención al desarrollo de la infraestructura, servicios médicos y de entretenimiento, así como la elevación de la calidad de las obras viales, a fin de incrementar la confianza de los inversores nipones.Reveló que en 2020, se inaugurará una ruta aérea directa entre Can Tho y Japón, y se pondrán en funcionamiento obras de infraestructura vial importantes, así como de plantas termoeléctricas que emplearán gas amigable con el entorno.Por su parte Hirai Shinji, representante en jefe de JETRO en Ciudad Ho Chi Minh, reafirmó el compromiso de su entidad de servir con una fuente de información para las empresas niponas, a fin de respaldarlas en sus operaciones en Can Tho.JETRO, que pertenece al Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, posee hoy 70 oficinas representativas en 54 países del mundo./.