Hanoi (VNA)- La policía de investigación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam inició el procedimiento contra varios funcionarios e individuos relacionados con el caso de precios inflados de kits de prueba para COVID-19 en la empresa Viet A y varias localidades.El teniente general To An Xo, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, dijo que se inició una investigación sobre Nguyen Minh Tuan, exdirector del departamento de equipos y proyectos de atención médica del Ministerio de Salud; Nguyen Nam Lien, director del departamento de planificación financiera de la misma cartera; y Trinh Thanh Hung, director adjunto del departamento de ciencia y tecnología para las ramas técnicas económicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por su presunto abuso de poder y competencia en el desempeño de sus funciones.La policía ha descubierto que algunos funcionarios de los centros para el control de enfermedades (CDC) en las provincias de Nghe An y Binh Duong coludieron con el director general de la empresa Viet A , Phan Quoc Viet y otros de esta empresa, así como con la compañía de Desarrollo Tecnológico Vietnam (VNDAT) en este caso.Los resultados de la investigación inicial muestran que violaron la Ley de Licitaciones al convocar a licitación para la adquisición de insumos para la prevención y control del COVID-19, provocando consecuencias particularmente graves.También se iniciaron acciones legales contra sospechosos relacionados en los CDC de Nghe An y Binh Duong.El director de VNDAT, Nguyen Truong Giang, una empleada de la compañía Nguyen Thi Thuy, y el director regional de la empresa Viet A, Le Trung Nguyen, están siendo investigados por “violar las normas sobre licitación y causar graves consecuencias”.Además, Phan Quoc Viet y Vu Dinh Hiep (director adjunto de Viet A) fueron acusados de ofrecer un soborno de casi 1,2 millones de dólares, y Pham Duy Tuyen (director del CDC de la provincia de Hai Duong) recibiendo el soborno.La policía está ampliando la investigación sobre este caso./.