El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) La ciudad survietnamita de Can Tho aspira que Australia apoye a la localidad y las provincias en el Delta del río Mekong en la implementación de los proyectos sobre el cambio climático, desarrollo de agricultura, procesamiento, distribución de productos y centros de servicios públicos.



Así lo subrayó Tran Viet Truong, presidente del Comité Popular municipal, durante un encuentro de trabajo con la embajadora de Australia en el país, Robyn Mudie.

Viet Truong informó que su urbe y las localidades en la región del Delta del río Mekong se ven afectadas por el calentamiento global y la intrusión de agua salada, además, las fuentes de agua dulce proveniente de río arriba se encuentran cada vez más agotadas.



También exhortó a la parte australiana a continuar apoyando a Can Tho en la formación de recursos humanos de alta calidad relativos al sector de agricultura para que la metrópolis cumpla su papel central en la zona y como contribución al desarrollo socioeconómico municipal.



Formuló votos porque los vínculos de cooperación entre Can Tho y Australia se continúen fortaleciendo en los próximos tiempos según el espíritu de colaboración entre los gobiernos de ambos países y, en ese sentido, espera que la nación de Oceanía cree condiciones favorables para que las empresas australianas estudien oportunidades de inversión en la ciudad.



A su vez, Robyn Mudie dijo que Australia ha prestado atención especial a la situación del cambio climático en Can Tho, en particular, y en el Delta del río Mekong de Vietnam, en general, por lo que ha apoyado el despliegue de numerosos proyectos al respecto en la región.



Al mismo tiempo, se comprometió a continuar trabajando por impulsar la coordinación entre las empresas australianas con la ciudad vietnamita, particularmente en la prevención contra el calentamiento global, agricultura, industria de procesamiento y capacitación del personal, entre otros.



Según datos oficiales, el valor de las exportaciones de mercancías de las empresas de Can Tho a Australia alcanzó más de 32 millones de dólares en 2021, mientras la cifra total de las importaciones fue de 1,63 millones de dólares./.