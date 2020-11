Foto de ilustración (Fuente: Internet)

Hanoi, 15 nov (VNA) - Los bancos de desarrollo patrocinados por el gobierno de Japón, China y Corea del Sur firmaron un acuerdo con las principales instituciones financieras de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para impulsar la cooperación interbancaria durante la cumbre de la ASEAN 3, celebrada virtualmente el 14 de noviembre.El acuerdo tiene como objetivo impulsar la economía del Sudeste Asiático, afectada por la pandemia. Es el primero de su tipo desde que se lanzó el Mecanismo de Cooperación Interbancario ASEAN 3 en noviembre del año pasado, para satisfacer la creciente demanda de proyectos de infraestructura en la región.El Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC), el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Desarrollo de Corea del Sur tienen como objetivo construir estrechos lazos de cooperación con sus pares de la ASEAN para estabilizar el sistema financiero y mejorar la liquidez en los mercados globales, según JBIC.A medida que varias empresas japonesas han incursionado en el mercado de rápido crecimiento, JBIC busca revitalizar las actividades económicas en la región de la ASEAN a través de la cooperación interbancaria, dijo el prestamista japonés.Entre los miembros de la ASEAN, Indonesia, la mayor economía en términos de Producto Interno Bruto, entró en su primera recesión desde finales de la década de 1990 en el período de julio a septiembre en medio de la pandemia, con una contracción del 3,49 por ciento interanual, tras una contracción más pronunciada del 5,32 por ciento durante trimestre.Los participantes de la ASEAN en el plan incluyen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. de Indonesia, Canadia Bank Plc. de Camboya, DBS Bank Ltd. de Singapur, Kasikornbank Public Co. de Tailandia y CIMB Group Sdn Bhd de Malasia.Otros son el Banco de Comercio Exterior de Myanmar, BDO Unibank Inc. de Filipinas, Bank Islam Brunei Darussalam Berhad de Brunei, el Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam (BIDV) y el Banco de Desarrollo de Laos./.