Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Vietnam y Japón han logrado muchos resultados positivos en la cooperación agrícola, y las dos partes continuarán trabajando juntas para construir cadenas de valor alimentarias sostenibles en el futuro cercano, según la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).Hablando en un taller la víspera en Ciudad Ho Chi Minh, el subjefe de la representación de JICA en Vietnam, Naomichi Murooka, informó que muchas empresas niponas han seleccionado este país indochino como destino de inversión para comprar material y procesar productos agrícolas a fin de exportar a Japón.Además de las condiciones naturales favorables para el desarrollo agrícola, Vietnam ha registrado un buen crecimiento económico en los últimos años, observó, y agregó que la demanda de productos agrícolas y alimentos limpios y seguros en el país sudesteasiático ha aumentado.Particularmente, Vietnam se está integrando de manera extensa e intensiva en la economía global y es un socio de libre comercio de países y regiones clave en el mundo. Por lo tanto, el potencial para exportar productos agrícolas y artículos procesados al mercado mundial sigue siendo enorme, señaló.Sin embargo, el sector agrícola aún enfrenta una serie de desafíos, como el impacto del cambio climático, la producción a pequeña escala, las limitaciones en la conectividad y la tecnología de procesamiento.En su estrategia para construir cadenas de suministro de alimentos, Japón está intensificando proyectos de apoyo y cooperación con empresas y agricultores vietnamitas, así como impulsando la inversión privada en agricultura y mejorando la infraestructura de producción y el sistema de distribución de productos agrícolas.El director del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Nguyen Do Anh Tuan, anunció que Japón es en la actualidad el mayor inversor extranjero directo de Vietnam en el campo con muchos proyectos de alta calidad, como el cultivo de hortalizas y flores en la provincia de Lam Dong y la cría de animales en la localidad sureña de Dong Nai.En 2015-2019, Japón implementó un proyecto para apoyar el desarrollo de cadenas de valor alimentarias desde la producción, el procesamiento, la distribución hasta la venta y el aumento del valor agregado para productos agrícolas y alimenticios en Nghe An, Lam Dong, Ben Tre, Can Tho y algunas áreas circundantes de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.Vietnam pide a las empresas e inversores extranjeros, especialmente a los japoneses, que promuevan la inversión para mejorar la calidad de los productos agrícolas, dijo./.