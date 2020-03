Yakarta (VNA)- La compañía PT Garuda AeroAsia , perteneciente a la aerolínea Garuda de bandera indonesia, pronosticó una mayor demanda de los servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aerolíneas internacionales no afiliadas como resultado de los vuelos desviados por el brote epidémico del COVID-19.

Foto de Ilustración (Fuente: VNA/AFP)

La directora ejecutiva de Garuda AeroAsia, Tazar Marta Kurniawan, informó que esa empresa de mantenimiento proyecta un aumento anual del 80 por ciento en la contribución de las aerolíneas internacionales no afiliadas para sus servicios MRO, del 71 por ciento en 2019.Garuda AeroAsia podría recibir más pedidos de servicios MRO de aerolíneas internacionales, pues aquellos vuelos que tenían programado su mantenimiento en China, por ejemplo, serían desviados a esta compañía debido al brote de coronavirus, señaló.Compañías notables como American Airlines, Air France y Qatar Airways han detenido temporalmente todos los vuelos a China. Varios países, incluidos los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, también suspendieron de manera temporal todos sus vuelos a China continental para evitar una mayor propagación del virus.Hasta ahora, Garuda AeroAsia recibió tres pedidos de servicios de mantenimiento de aerolíneas internacionales que no estaban en la lista de la compañía este año, reveló Tazar.Agregó que la mayor demanda de entidades no afiliadas podría compensar la disminución esperada en los pedidos de las aerolíneas afiliadas como Garuda y su filial de bajo costo Citilink Indonesia, ya que ambas redujeron sus vuelos a China y Arabia Saudita para "umrah" (peregrinación).Garuda AeroAsia aceptaría nuevos pedidos de acuerdo con su capacidad. La compañía, además, planea abrir una nueva instalación de MRO este año en Denpasar, Bali, elevando a 25 el número total de sus bases, informó./.