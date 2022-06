Los dos distritos insulares firman un programa de cooperación (Fuente: vov)

Quang Ninh (VNA) Las autoridades de los distritos insulares Co To, en la provincia norvietnamita de Quang Ninh, y Bach Long Vy, en la ciudad norvietnamita de Hai Phong, acordaron proponer a las agencias competentes establecer una ruta marítima que conecte ambas localidades.



La medida tiene como objetivo impulsar el intercambio de comercio, turismo y servicios, y estimular el desarrollo socioeconómico local, pues la ruta marítima ayudará a acortar el tiempo de viaje entre las islas.



Los distritos también se coordinarán estrechamente en el control de enfermedades, incluida la COVID-19, servicios de salud para sus residentes y pescadores, protección del medio ambiente marino, lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), respuesta a desastres naturales, búsqueda y operaciones de salvamento, lucha contra el contrabando y el fraude comercial, así como en defensa y seguridad nacional.



En la actualidad, por la ubicación geográfica, ahora solo existe un barco de pasajeros a Bach Long Vy que inició operaciones desde julio de 2020, ofreciendo tres viajes cada mes, con una capacidad de 200 pasajeros.



Bach Long Vi, que significa “cola de dragón blanco”, cubre una superficie de más de tres kilómetros cuadrados, ubicada a unos 110 kilómetros de la costa de Hai Phong. Según las estadísticas de 2019, la población local cuenta con 624 habitantes.



Como uno de los dos distritos insulares de Hai Phong, se estableció en 1992 y constituye uno de los ocho principales caladeros del golfo de Bac Bo (Tonkín), con una posición estratégica y una importancia especial para la defensa-seguridad y protección de la soberanía de Vietnam sobre sus mares e islas, así como para el desarrollo económico marítimo.



Los viajes a esta isla, la más lejana del Golfo de Tonkín, se efectúan en barcos y se demoran de cinco a seis horas.



Mientras tanto, el distrito de Co To dispone de 15 islas, así que si los excursionistas quieren gastar más tiempo aquí, pueden tomar viajes en barcos ofrecidos por los lugareños a islotes cercanos, que son más salvajes y prístinos.

Ese lugar tiene grandes potencialidades para convertirse en un destino del turismo marítimo, con un número de visitantes que aumenta constantemente a lo largo de los últimos años./.