Can Tho, Vietnam (VNA)- La presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan , quien es también titular del Consejo Electoral Nacional y de la delegación de diputados provenientes de la ciudad sureña de Can Tho, exigió a las autoridades de esta urbe superar las deficiencias y explotar eficientemente las potencialidades.Durante un encuentro de trabajo con representantes del gobierno municipal, Kim Ngan propuso, además, empeñarse en establecer una postura de defensa sólida, elevar la eficiencia del funcionamiento del aparato administrativo y la capacidad combativa de las instancias partidistas.Asimismo, abogó por que Can Tho, como una de las cinco grandes urbes del delta del río Mekong de Vietnam, asimile experiencias de otras ciudades beneficiadas por la promulgación de mecanismos particulares sobre inversión, finanzas y descentralización administrativa por parte de la AN, en pos de crear una fuerza impulsora para convertir a la localidad en el centro de la región.Por otra parte, manifestó su júbilo por el avance incesante de Can Tho durante los últimos cinco años y los logros de la ciudad pese a los impactos de los desastres naturales y el COVID-19 en 2019 y 2020, a saber, el crecimiento económico promedio anual de 7,53 por ciento, el incremento de 1,65 veces del ingreso per cápita y también de 1,63 veces de la dimensión del Producto Interno Bruto.Por otra parte, expresó la certidumbre de que los parlamentarios de la próxima legislatura del órgano legislativo cumplirán satisfactoriamente sus misiones encargadas por los votantes y pobladores.En la ocasión, la titular del Parlamento se refirió a las renovaciones de las actividades de la AN en el período de construcción del gobierno, economía y sociedad digitales, con la aplicación de tecnología de la información.