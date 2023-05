Binh Thuan, Vietnam (VNA) - Junto a todo el país en la implementación de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ( INDNR ), el Comité Popular de la provincia central de Binh Thuan pidió a los organismos locales competentes tratar con severidad a los barcos pesqueros que violen aguas extranjeras.Durante los primeros cinco meses del año, 137 casos de violaciones de las normas relativas a la explotación de los recursos pesqueros fueron tratados con rigor, con una multa de casi 40 mil dólares.Hasta el momento, mil 941 de mil 961 barcos pesqueros con una eslora de 15 metros o más en Binh Thuan, equivalente al 99 por ciento, están equipados con un sistema de seguimiento por satélite.Desde principios de 2023, cerca de 16 mil 900 pescadores locales han sido sensibilizados para luchar contra la pesca ilegal y todos los propietarios y capitanes de embarcaciones pesqueras se han comprometido a no violar aguas extranjeras.El Departamento provincial de Agricultura y Desarrollo Rural ha implementado bien el mecanismo de coordinación entre Binh Thuan y otras localidades costeras en la lucha contra la pesca ilegal./.