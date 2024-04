En la puerta fronteriza internacional de Tinh Bien (Foto: VNA)

An Giang, Vietnam (VNA)- La provincia deltaica vietnamita de An Giang, considerada un centro económico que une las ciudades de Ho Chi Minh, Can Tho y Phnom Penh de Camboya , ha prestado la debida atención al desarrollo de la infraestructura comercial y logística fronteriza para aprovechar su potencial.Compartiendo una frontera de más de 100 kilómetros con Camboya, la provincia tiene cinco puertas fronterizas internacionales, dos principales y una secundaria. Hay 13 mercados fronterizos y cuatro sitios para el examen y supervisión de las importaciones y exportaciones reconocidos por el Departamento General de Aduanas de Vietnam en cinco distritos y municipios.Las autoridades locales han aprobado políticas de inversión para 168 proyectos de desarrollo de infraestructura comercial fronteriza con más de 29,8 billones de VND (1,17 mil millones de dólares) en capital registrado total hasta el momento.En el marco de un proyecto para desarrollar el comercio fronterizo de la provincia para 2025 con una visión hasta 2030, se espera que el comercio fronterizo se convierta en una locomotora importante para el crecimiento económico local y un centro de transbordo clave de la región del delta del Mekong y de todo el país.Durante el período 2021-2025, la provincia apunta a unos ingresos comerciales a través de las puertas fronterizas de 9.000 millones de dólares, un 15% más que en el período 2016-2020, y el valor de exportaciones crecerá un 10% anual en promedio hasta alcanzar unos 636,7 millones de dólares en 2025.Según el director del Centro de Promoción de Comercio e Inversiones de la provincia, Le Trung Hieu, dado que el comercio fronterizo desempeña un papel importante en el crecimiento económico de la localidad, An Giang organiza una feria comercial internacional anual en las zonas fronterizas y organizó delegaciones para asistir a eventos de encuentro empresarial, exposiciones y ferias en Camboya.Además de pedir a las grandes corporaciones que inviertan en las zonas económicas fronterizas, la provincia está preparando incentivos para movilizar recursos a fin de construir infraestructura en las áreas, ayudando a impulsar el desarrollo económico fronterizo, añadió.De acuerdo con su plan maestro durante 2021-2023 con una visión hasta 2050, An Giang se centrará en el desarrollo de zonas económicas fronterizas y corredores económicos, junto con garantizar la defensa y la seguridad; al tiempo que pide inversiones para construir infraestructuras de transporte, energía limpia y logística, allanando el camino para que la provincia se convierta en un centro comercial que conecte la región del delta del Mekong con el mercado de Camboya y otros mercados de la ASEAN./.