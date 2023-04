Quang Tri, Vietnam (VNA)- Esta provincia centrovietnamita ha logrado resultados alentadores en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ( IUU ), según las autoridades locales.De acuerdo con la misma fuente, hasta la fecha, la localidad no ha registrado ningún barco pesquero que viole las aguas extranjeras, inspeccionó el cien por ciento de las embarcaciones de eslora desde los 24 metros y registra datos de explotación de productos acuáticos de toda la flota.Tales logros se deben a los esfuerzos por la implementación sincrónica de distintas soluciones, incluida la identificación de naves con alto riesgo de cometer la IUU.Por otro lado, las autoridades provinciales también han asignado a las fuerzas fronterizas y policiales locales y a las localidades tareas de supervisar y manejar estrictamente los casos que operan sin cumplir con las medidas contra la pesca IUU o faenan ilegalmente en aguas extranjeras.Hasta ahora, los pescadores locales han recibido asistencia en forma de préstamos preferenciales para construir y mejorar sus embarcaciones pesqueras y equiparlas con sistemas de posicionamiento global efectivos.Con una costa de 75 kilómetros y amplia zona de pesca tradicional, Quang Tri reportó el año pasado una captura de casi 27 mil toneladas de productos del mar. La pesca ha garantizado empleos directos para 16 mil trabajadores en 16 comunas./.