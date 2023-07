Binh Dinh, Vietnam (VNA)- El Comité de la provincia centrovietnamita de Binh Dinh ha emitido varios documentos desde 2018 con el fin de combatir, de manera drástica, la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada (IUU).En diciembre de 2022, el secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en la provincia de Binh Dinh organizó una reunión para dirigir a los departamentos y localidades a implementar medidas para combatir la pesca IUU, considerándola una tarea prioritaria en el desarrollo de la acuicultura de la provincia.El Consejo Popular provincial estableció un Comité Directivo para dirigir la implementación de una instrucción, 50 decisiones, 27 documentos y 20 reuniones de evaluación. Se llevaron a cabo 14 inspecciones de campo para calificar la implementación en las áreas costeras.También creó un grupo de trabajo intersectorial para manejar los casos que violan la pesca ilegal en aguas extranjeras, movilizar y exigir a los propietarios de embarcaciones firmar compromisos de no violar la pesca IUU , entre otros.Gracias a la buena implementación de estas tareas, la conciencia de los pescadores ha aumentado notablemente, cumpliendo con las regulaciones de la Ley de Pesca.La provincia realizó inspecciones irregulares sobre la seguridad técnica y condiciones de operación de 117 barcos que laboran en la localidad; procedió a cancelar el registro y retirar las licencias de pesca para 80 embarcaciones que fueron vendidas o trasladadas fuera de la provincia.Además, el Consejo Popular provincial emitió políticas de apoyo que cubren el 50% del costo de compra e instalación de dispositivos de monitoreo de ubicación en barcos para pescadores en Binh Dinh.Hasta la fecha, la provincia ha brindado apoyo a casi tres mil embarcaciones con un monto total superior a 1,2 millones de dólares. De los tres mil 292 barcos que miden más de 15 metros, tres mil 258 están equipados con dispositivos de monitoreo de ubicación./.