Los artefactos explosivos detectados en la aldea de An My, comuna de Gio My, distrito de Gio Linh, provincia de Quang Tri.

Quang Tri, Vietnam (VNA)- Un equipo de detección y desactivación de bombas y minas de la provincia centrovietnamita de Quang Tri detectó una bodega con 299 artefactos explosivos, en la aldea de An My, comuna de Gio My, distrito de Gio Linh.Todos los explosivos fueron destruidos el 13 de febrero.El equipo pertenece al proyecto NPA/RENEW, de un programa de cooperación entre Quang Tri, organizaciones no gubernamentales extranjeras y la Ayuda Popular Noruega (NPA) para restaurar el medio ambiente y mitigar las consecuencias de la guerra.Se prevé que el proyecto se desplegará de enero a mayo de 2023.El programa NPA/RENEW ha terminado la desactivación de artefactos explosivos en más de 130 hectáreas en la comuna de Gio My tras cuatro meses. Durante este tiempo, detectó y destruyó de manera segura 354 explosivos, de los cuales las bombas de racimo representaron el 47 por ciento. /.