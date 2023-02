Foto de ilustración (Fuente:Internet)

Phu Yen, Vietnam (VNA)- La provincia centrovietnamita de Phu Yen planea construir una carretera costera de 14,2 kilómetros, que unirá el distrito de Tuy An y la ciudad de Tuy Hoa, para mejorar la conectividad del transporte regional e impulsar el crecimiento económico.En una reunión extraordinaria la víspera, el Consejo Popular provincial aprobó una resolución para desarrollar el mencionado proyecto, valorado en 145 millones de dólares, entre 2023 y 2027.Del fondo total, 84,5 millones de dólares provendrían del presupuesto estatal, mientras que el monto restante, del provincial.La carretera costera de 42 metros de ancho partirá desde el puente An Hai en la comuna de An Ninh Dong, distrito de Tuy An, y terminará en el centro de mantenimiento de submarinos navales en la comuna de An Phu, ciudad de Tuy Hoa.Según el vicepresidente del Comité Popular provincial Le Tan Ho, la ruta Tuy An-Tuy Hoa es parte de una carretera costera de 132 kilómetros que pasa por Phu Yen. Hasta el momento se han completado 95,5 kilómetros de todo el recorrido./.