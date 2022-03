Can Tho, Vietnam (VNA)- La igualdad de género y su garantía en el sector político se consideran una de las tareas estratégicas y duraderas en Vietnam , país que posee un marco legal bastante integral para asegurar la equidad para las mujeres Así lo coincidieron en señalar especialistas participantes en un seminario temático efectuado hoy por la Federación de Trabajadores de la ciudad sureña de Can Tho, durante el cual subrayaron la importancia de la acción conjunta de todos los dirigentes de distintos niveles, ramas y el sistema político.

Delegadas en el XIII Congreso del Partido Comunista de Vietnam (Fuente: VNA)

En la cita, Nguyen Thi Dieu Hien, presidenta del sindicato local, perteneciente a la Federación, resaltó los esfuerzos durante los últimos tiempos de todo el país en general y de Can Tho en particular por impulsar la designación de féminas para puestos de dirección.Sin embargo, remarcó que la tasa de mujeres dirigentes en Vietnam y también en la urbe es aún modesta, al representar solo alrededor del 30 por ciento del total.Los delegados atribuyeron esa realidad a la falta de evaluación objetiva de una parte de dirigentes de unidades y las diversas responsabilidades que las trabajadoras deben asumir en la familia.Ante esa situación, Tran Thanh Hien, jefa del Departamento de Construcción del Partido de la Escuela de Política de Can Tho, recomendó adaptar de forma científica y apropiada a la realidad los criterios relativos a las labores del personal, alentar los ejemplos destacados y concientizar más a las personas sobre la igualdad de género ./.